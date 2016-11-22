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  • Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»

Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»

22 ноября 2016, 01:24
24

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года досрочно обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

«Первый круг «Спартак» прошел стабильно и ровно в отличие от конкурентов, можно сказать, на одном дыхании. Не скажу, что заслужил первое место, но в целом играл достаточно хорошо. Где-то, конечно, красно-белым везло, однако без удачи тоже никак нельзя.

Тем не менее, вся борьба еще впереди. Знаю, что по статистике за последние десять сезонов в девяти случаях чемпионом становилась команда, которая выигрывала первый круг. Думаю, что на сей раз этого не будет. Победителем чемпионата все-таки станет кто-то другой», – сказал Боков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Боков Максим
Комментарии (24)
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cska-62
1479768750
А кто это "другой"? "Зенит"? Да, он будет бороться со "Спартаком", но Мирче Луческу требуется время, чтобы создать отлаженный футбольный механизм. И первый круг это показал. О ЦСКА разговор вообще не идёт... Пока не уберут вредителя Слуцкого, расчитывать не на что... Газзаевский ресурс, помогавший во внутреннем первенстве, иссяк... Ну а в Европе и раньше у этого вредителя был один позор... Даже если зимой ЦСКА возглавит Гончаренко или кто-то из действительно тренеров, догнать "Спартак" и "Зенит" будет очень сложно, хотя теоретически и возможно... Если "Спартак" не погубят внутренние враги клуба и Карреры из администрации, которые уже, судя по всему, дают о себе знать, красно-белые пока фавориты в борьбе за чемпионство. За спиной у них, конечно, "Зенит"... И пока всё...
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Тraumtanzеr
1479777750
Чо еще можно услышать от немытого коня?)
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d_joker
1479783264
Е-мое какое то гамно что то говорит ну кто послушает гамно!!!!
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Сармат Ростов
1479785125
Ещё один эксперт нарисовался, мля (((
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OldenVad
1479791829
Зависть плохое чувство )
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за ЦСКА с 1980г
1479791850
думаю,что весной мы увидим другой футбол. В своё время и ЦСКА, и Зенит разбазаривали своё преимущество в 9-10 очков..
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Фан666
1479792907
Почему бы Спартаку и не выиграть. Пока он в лидерах и всё в его руках
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momwig_
1479796842
Вот когда какой-нть Бубнов или Ловчев начинает гнать пургу, на какие-то возражения они в принципе могут ответить "иииинах, я был чемпионом СССР, а ты тут кто?!.." ...ну, Ловчев вряд ли прямо так и ответит, а Бубен-то может.Но вот эти Боковы-раковы откуда вообще и что могут знать про чемпионство? Кто ты такой, чудила, чтобы вообще о Спартаке говорить? Кто вообще вспомнил бы кто ты такой, если бы не написали "бывший защитник коней"?
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Freyd
1479797755
Провидец на провидце;)
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_Kesh_Suntar_
1479800691
Зенит ЦСКА Краснодар Ростов - Которые играли два фронта! Если Спартак играл в ЛЕ были бы в дне!
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