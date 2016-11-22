Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года досрочно обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

«Первый круг «Спартак» прошел стабильно и ровно в отличие от конкурентов, можно сказать, на одном дыхании. Не скажу, что заслужил первое место, но в целом играл достаточно хорошо. Где-то, конечно, красно-белым везло, однако без удачи тоже никак нельзя.

Тем не менее, вся борьба еще впереди. Знаю, что по статистике за последние десять сезонов в девяти случаях чемпионом становилась команда, которая выигрывала первый круг. Думаю, что на сей раз этого не будет. Победителем чемпионата все-таки станет кто-то другой», – сказал Боков.