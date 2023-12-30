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    Боков назвал лучшего игрока РПЛ – он из ЦСКА

    Экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Максим Боков высоко оценил уровень Аббосбека Файзуллаева.

    «Сейчас Файзуллаев – лучший игрок чемпионата. Сначала Аббосбек не впечатлил физическими данными, но головой он «перебегал» всех.

    Не знаю, заберут ли его в Европу, но ЦСКА он точно принесет пользу. Файзуллаев в армейском клубе вырастет как футболист.

    А если будет продолжать показывать такую игру, то им будут интересоваться лучшие клубы», – сказал Боков.

    • В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
    • По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.12.2023 09:29
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703918854
    Не плох узбек. Этот живчик хорошо разгоняет атаку коней.
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    SLADE2019
    1703922234
    Первогодки многие хороши, посмотрим, как он синдром второгодника пройдет.
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