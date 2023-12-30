Боков назвал лучшего игрока РПЛ – он из ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Максим Боков высоко оценил уровень Аббосбека Файзуллаева.
«Сейчас Файзуллаев – лучший игрок чемпионата. Сначала Аббосбек не впечатлил физическими данными, но головой он «перебегал» всех.
Не знаю, заберут ли его в Европу, но ЦСКА он точно принесет пользу. Файзуллаев в армейском клубе вырастет как футболист.
А если будет продолжать показывать такую игру, то им будут интересоваться лучшие клубы», – сказал Боков.
- В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
- По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»