В ЦСКА объявили о завершении трансфера Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что российский клуб наконец получил деньги от «Истанбул Башакшехира» за трансфер хавбека Аббосбека Файзуллаева.

«Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой. Сделка во многом получилась уникальной с точки зрения всесторонних гарантий и движения навстречу друг другу.

Спасибо как клубу «Истанбул Башакшехир», так и, безусловно, Герману Ткаченко, чье максимально этичное и профессиональное отношение позволили как в свое время прийти Аббосу в ЦСКА на очень выгодных для клуба условиях, так и сейчас состояться сделке. Она однозначно должна быть оценена как win-win для всех сторон. Аббосу успехов!» – написал Брейдо.