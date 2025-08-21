Введите ваш ник на сайте
ЦСКА оставил в Турции 20% от суммы трансфера Файзуллаева

Вчера, 14:50
4

«Истанбул Башакшехир» перевел ЦСКА только 6 миллионов евро за переход Аббосбека Файзуллаева.

Еще 1,5 миллиона были оставлены на специальном счете в Турции по просьбе армейцев.

Эти деньги будут использоваться для оплаты других трансферов в обход санкций.

  • 21-летний Файзуллаев был в ЦСКА с августа 2023 года.
  • В составе армейцев атакующий полузащитник забил 8 голов и сделал 22 ассиста в 72 матчах.
  • Московский клуб купил его за 500 тысяч евро, а продал за 7,5 миллиона.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1755779421
Всегда знал ,что в руководстве конюшни толковые люди. Красавчики
Ответить
СильныйМозг
1755779806
ЦСКА, оставили без трусов.
Ответить
rash1959
1755781347
оставить туркам на хранение!!! Угадай, кто кого нае....
Ответить
Цугундeр
1755790513
)) Прошаренные армейские бизнесмены.. Теперь я видел всё.
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
