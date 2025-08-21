ЦСКА оставил в Турции 20% от суммы трансфера Файзуллаева

«Истанбул Башакшехир» перевел ЦСКА только 6 миллионов евро за переход Аббосбека Файзуллаева.
Еще 1,5 миллиона были оставлены на специальном счете в Турции по просьбе армейцев.
Эти деньги будут использоваться для оплаты других трансферов в обход санкций.
- 21-летний Файзуллаев был в ЦСКА с августа 2023 года.
- В составе армейцев атакующий полузащитник забил 8 голов и сделал 22 ассиста в 72 матчах.
- Московский клуб купил его за 500 тысяч евро, а продал за 7,5 миллиона.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова