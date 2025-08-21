ЦСКА оставил в Турции 20% от суммы трансфера Файзуллаева

«Истанбул Башакшехир» перевел ЦСКА только 6 миллионов евро за переход Аббосбека Файзуллаева.

Еще 1,5 миллиона были оставлены на специальном счете в Турции по просьбе армейцев.

Эти деньги будут использоваться для оплаты других трансферов в обход санкций.