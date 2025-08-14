В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб до сих пор не получил деньги от «Истанбул Башакшехира» за Аббосбека Файзуллаева.
Сообщалось, что у турецкого клуба возникли проблемы с переводом средств в Россию.
«У нас защищенный трансферный контракт, который не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб.
Поэтому идет работа над переводом средств. Ждем, все нормально», – сказал Брейдо.
- 21-летний Файзуллаев был в ЦСКА с августа 2023 года.
- В составе армейцев атакующий полузащитник забил 8 голов и сделал 22 ассиста в 72 матчах.
- Московский клуб купил его за 500 тысяч евро, а продал за 7,5 миллиона.
Источник: «Матч ТВ»