В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб до сих пор не получил деньги от «Истанбул Башакшехира» за Аббосбека Файзуллаева.

Сообщалось, что у турецкого клуба возникли проблемы с переводом средств в Россию.

«У нас защищенный трансферный контракт, который не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб.

Поэтому идет работа над переводом средств. Ждем, все нормально», – сказал Брейдо.