Бывший защитник ЦСКА рассказал, что происходит с Чаловым

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о низкой результативности нападающего ПАОК и сборной России Федора Чалова.

– Что происходит с Чаловым?

– Это перезагрузка. У каждого нападающего такое происходит. Ничего страшного в этом нет. Я всегда говорю, что в этих случаях нападающим важно какой-нибудь «подземный» мячик забить, такой неказистый, чтобы все встало на свои места. Здесь то же самое.

У Чалова все взаимосвязано: перестал попадать в стартовый состав в своем клубе, ну и здесь, в сборной… Но тренер национальной команды ему доверяет, вызвал его. Я думаю, что потихоньку все наладится.

– Не пора ли Чалову вернуться в Россию, если у него не получается в Греции?

– У нас все всегда либо белое, либо черное. Давайте немножко подождем, он только что уехал, и мы сразу делаем какие-то анализы, хотим, чтобы он сразу давал результаты. Это не Россия, а другая страна со своими устоями и традициями. Надо к этому привыкать и себя подстраивать. У Феди все получится.

– Нынешний Чалов пригодился бы ЦСКА?

– Конечно-конечно, это был основной игрок ЦСКА. Но получилось, как получилось.

У Феди, как я понимаю, была договоренность с клубом по поводу хорошего предложения из-за границы, что руководство ему не препятствовало. Поиграть за границей в иностранном клубе это тоже своего рода вызов для него.

Он старается и пытается. Сказать, что он опустил руки – нельзя. Федя продолжает работать, он профессионал.

26-летний Чалов в этом сезоне провел 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

До перехода в греческий клуб он сыграл в этом сезоне 2 встречи за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.

В недавней товарищеской встрече сборной России с Брунеем Чалов отдал 1 голевой пас.

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