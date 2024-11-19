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    Бывший защитник ЦСКА рассказал, что происходит с Чаловым

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о низкой результативности нападающего ПАОК и сборной России Федора Чалова.

    – Что происходит с Чаловым?

    Это перезагрузка. У каждого нападающего такое происходит. Ничего страшного в этом нет. Я всегда говорю, что в этих случаях нападающим важно какой-нибудь «подземный» мячик забить, такой неказистый, чтобы все встало на свои места. Здесь то же самое.

    У Чалова все взаимосвязано: перестал попадать в стартовый состав в своем клубе, ну и здесь, в сборной… Но тренер национальной команды ему доверяет, вызвал его. Я думаю, что потихоньку все наладится.

    – Не пора ли Чалову вернуться в Россию, если у него не получается в Греции?

    – У нас все всегда либо белое, либо черное. Давайте немножко подождем, он только что уехал, и мы сразу делаем какие-то анализы, хотим, чтобы он сразу давал результаты. Это не Россия, а другая страна со своими устоями и традициями. Надо к этому привыкать и себя подстраивать. У Феди все получится.

    – Нынешний Чалов пригодился бы ЦСКА?

    – Конечно-конечно, это был основной игрок ЦСКА. Но получилось, как получилось.

    У Феди, как я понимаю, была договоренность с клубом по поводу хорошего предложения из-за границы, что руководство ему не препятствовало. Поиграть за границей в иностранном клубе это тоже своего рода вызов для него.

    Он старается и пытается. Сказать, что он опустил руки – нельзя. Федя продолжает работать, он профессионал.

    • 26-летний Чалов в этом сезоне провел 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • До перехода в греческий клуб он сыграл в этом сезоне 2 встречи за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.
    • В недавней товарищеской встрече сборной России с Брунеем Чалов отдал 1 голевой пас.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    19.11.2024 10:55
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1732006255
    В Греции всё есть! И Чалов тоже должен быть. Всё у Феди наладится.
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    Иван Петров 1986
    1732009833
    Нашли великого футболёра.
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    wishnakowa
    1732010096
    Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 11 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.
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    111ax
    1732016726
    Пусть играет в Греции, там климат хороший, приятно наверное жить
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