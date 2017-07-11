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    Боков: «Чалов пока не готов быть основным форвардом ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА, ныне работающий в армейской ДЮСШ при клубе, Максим Боков рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера после ухода Леонида Слуцкого.

    ─ Многое изменилось в команде за последние полгода?

    ─ В ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко появилась строгость. Не в каких-то наказаниях, а, например, строгость при игре в обороне, в элементах тактики. Многие эпизоды в матчах происходят ровно так, как «начертил» тренер. Это положительные изменения.

    ─ ЦСКА пока никого не подписал в летнее трансферное окно, а только отпускает игроков. Не страшновато перед новым сезоном?

    ─ Последние три года журналисты спрашивают один и тот же вопрос. Но вы же видите, что происходит в итоге. Да, мы действительно боимся. Смотрим по сторонам – все покупают футболистов, а мы как будто стоим на месте. На деле ЦСКА опять оказывается впереди (смеется).

    ─ Согласны с тем, что в этом сезоне много игровой практики может получить армейская молодежь?

    ─ Конечно. К основному составу подходят наши воспитанники. Как раз сейчас ЦСКА находится на грани возрастного перехода. Появляются новые лидеры. Вспомните, тот же Алан Дзагоев, казалось, только что получил доверие от Валерия Газзаева и нашел контакт с Вагнером, а сейчас он важная часть команды. На месте тогдашнего Дзагоева сейчас находился, например, Александр Головин. Дали возможность раскрыться, и мальчишка почувствовал, что может заиграть. Старая гвардия его только поддержала.

    Подчеркну, армейская молодежь выросла в таких условиях, что невозможно было зазнаваться. Дениса Давыдова в «Спартаке», когда игрок только попал на скамейку запасных и задрал нос выше головы, надо было ставить на место. Но нашим воспитанникам не нужно сбивать корону с головы. Конечно, есть, кому сбивать, если что. Однако они росли в условиях профессионального подхода к делу.

    ─ Федор Чалов готов взвалить на себя роль основного нападающего ЦСКА?

    ─ Пока не совсем. Но в будущем он достоин этого.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.07.2017 06:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 июля 2017, 16:25

      только бы не поломали

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 июля 2017, 09:06

      даёшь молодёжь... ох-хо-хо-хо-хо...успехов

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июля 2017, 08:10

      Да... надо бы и одного поопытней, чтобы с молодёжью опытом делился и примером (голами)

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 11 июля 2017, 07:49

      А когда в 40-50 лет?

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