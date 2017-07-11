Боков: «Чалов пока не готов быть основным форвардом ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне работающий в армейской ДЮСШ при клубе, Максим Боков рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера после ухода Леонида Слуцкого.

─ Многое изменилось в команде за последние полгода?

─ В ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко появилась строгость. Не в каких-то наказаниях, а, например, строгость при игре в обороне, в элементах тактики. Многие эпизоды в матчах происходят ровно так, как «начертил» тренер. Это положительные изменения.

─ ЦСКА пока никого не подписал в летнее трансферное окно, а только отпускает игроков. Не страшновато перед новым сезоном?

─ Последние три года журналисты спрашивают один и тот же вопрос. Но вы же видите, что происходит в итоге. Да, мы действительно боимся. Смотрим по сторонам – все покупают футболистов, а мы как будто стоим на месте. На деле ЦСКА опять оказывается впереди (смеется).

─ Согласны с тем, что в этом сезоне много игровой практики может получить армейская молодежь?

─ Конечно. К основному составу подходят наши воспитанники. Как раз сейчас ЦСКА находится на грани возрастного перехода. Появляются новые лидеры. Вспомните, тот же Алан Дзагоев, казалось, только что получил доверие от Валерия Газзаева и нашел контакт с Вагнером, а сейчас он важная часть команды. На месте тогдашнего Дзагоева сейчас находился, например, Александр Головин. Дали возможность раскрыться, и мальчишка почувствовал, что может заиграть. Старая гвардия его только поддержала.

Подчеркну, армейская молодежь выросла в таких условиях, что невозможно было зазнаваться. Дениса Давыдова в «Спартаке», когда игрок только попал на скамейку запасных и задрал нос выше головы, надо было ставить на место. Но нашим воспитанникам не нужно сбивать корону с головы. Конечно, есть, кому сбивать, если что. Однако они росли в условиях профессионального подхода к делу.

─ Федор Чалов готов взвалить на себя роль основного нападающего ЦСКА?

─ Пока не совсем. Но в будущем он достоин этого.