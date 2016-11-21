Боков: «Антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Людям просто не о чем поговорить»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил работу судей в матчах РФПЛ в нынешнем сезоне. По словам экс-футболиста, разговоры о предвзятом судействе в адрес лидирующего в чемпионате России «Спартака» являются пустыми.

«Есть ли антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Да перестаньте! Все эти разговоры вокруг судейства просто от того, что людям надо о чем-то поговорить. Судейство обсуждают каждый сезон. К сожалению, от этого никуда не деться. В прошлом сезоне говорили, что арбитры якобы помогают ЦСКА, до этого – «Зениту». Конечно, судьи работают в РФПЛ не без ошибок. Иногда у них случаются достаточно серьезных промахи, которые сказываются на результате. Но в целом я бы оценил работу арбитров в российском чемпионате на «хорошо», – сказал Боков.