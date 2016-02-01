Тренер ДЮСШ ЦСКА: «Широков нужен везде и всем»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Максим Боков дал интервью, в котором заявил, что Роман Широков нужен армейскому клубу.

- Роман Широков с большой вероятностью окажется в ЦСКА. Как такое могло случиться?

- Такой футболист нужен везде и всем. Даю 200 процентов, что он не затеряется в ЦСКА. Сложилась ситуация, что его выкинул "Спартак". Думаю, в таких условиях именно Широкову больше нужен ЦСКА, чем армейцам необходим хавбек. Но если переход состоится, будет хорошее приобретение.

- Но Широкову уже 34 года, что не вписывается в философию ЦСКА брать молодых игроков, которых впоследствии можно продать.

- Бывают и такие моменты, это неоднозначная ситуация. Да, ЦСКА держит курс на омоложение состава, но могу сказать, что это одно из приятных исключений, когда можно заполучить в команду опытного, титулованного футболиста, который поможет ЦСКА в завоевании трофеев.

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