Боков: «В игре «Спартак» – «Зенит» на арбитра ляжет колоссальная ответственность, но российский судья сможет хорошо справиться с матчем»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что российскому арбитру по силам провести на хорошем уровне поединок 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком». По его словам, приглашение на эту встречу судьи из-за рубежа не имеет смысла, так как квалификация иностранных рефери не выше, нежели у отечественных.

«Тренеры всегда анализируют, что-то придумывают и пытаются предупредить какие-то действия, готовят себе пути отступа. Как еще рассудить такие слова? Скорее, это подготовка почты в качестве неудачи. Судейский беспредел был раньше, в советское время. А сейчас… Конечно, судьи иногда ошибаются, но такого, чтобы кого-то засуживали, сейчас нет.

Мне кажется, судейский вопрос на данный момент менее актуален, чем вопрос о специфике и тактике игры.

Не думаю, что иностранцы более квалифицированы, чем российские арбитры. Отечественный специалист может хорошо справиться с предстоящим матчем. На арбитра в этой встрече ложится колоссальная ответственность. Не будет же он своими действиями «хоронить» себя заживо!», – сказал Боков.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.