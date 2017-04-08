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    Боков: «В игре «Спартак» – «Зенит» на арбитра ляжет колоссальная ответственность, но российский судья сможет хорошо справиться с матчем»

    Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что российскому арбитру по силам провести на хорошем уровне поединок 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком». По его словам, приглашение на эту встречу судьи из-за рубежа не имеет смысла, так как квалификация иностранных рефери не выше, нежели у отечественных.

    «Тренеры всегда анализируют, что-то придумывают и пытаются предупредить какие-то действия, готовят себе пути отступа. Как еще рассудить такие слова? Скорее, это подготовка почты в качестве неудачи. Судейский беспредел был раньше, в советское время. А сейчас… Конечно, судьи иногда ошибаются, но такого, чтобы кого-то засуживали, сейчас нет.

    Мне кажется, судейский вопрос на данный момент менее актуален, чем вопрос о специфике и тактике игры.

    Не думаю, что иностранцы более квалифицированы, чем российские арбитры. Отечественный специалист может хорошо справиться с предстоящим матчем. На арбитра в этой встрече ложится колоссальная ответственность. Не будет же он своими действиями «хоронить» себя заживо!», – сказал Боков.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 17:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 апреля 2017, 07:46

      ... в 1863 году на поле вместе с футболистами появились еще и посредники-судьи — по одному от команды. Каждый из них обслуживал лишь свою половину поля. ​Стоит ли удивляться тому, что назначенцы от команд судили предвзято и часто не сходились во мнении относительно той или иной ситуации. В общем, вскоре у кромки появился и третий арбитр. Рефери. В особо важных матчах его назначали посредники от команд, чтобы тот выносил окончательный приговор в спорных ситуациях. И получалось у него даже лучше, чем у посредников. Причем настолько, что в 1871 году на первом межрегиональном турнире в Англии было решено: назначенцы — история дутая, все три судьи должны быть полностью независимы. Двигателем прогресса, как ни странно, стали ДЕНЬГИ: игроки сколотили Английскую футбольную лигу из 12 клубов, начали зарабатывать. Естественно, вылетать из Лиги не хотелось. Поэтому только грамотное судейство могло решить судьбу матча....

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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 8 апреля 2017, 19:16

      Ну на отечественного легче надавить, на лапку кинуть )) Они же свои родные ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 8 апреля 2017, 18:55

      всё увидим во время матча

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 апреля 2017, 18:32

      Я за то, чтоб судья был из Питера,
      А лучше б судил Луческу,
      Вот как бы он не отсудил,
      Мне б понравилось. Честно.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 8 апреля 2017, 18:03

      кто бы не выиграл в том матче проигравшая сторона будет недовольна судейством. инфа 100 про

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 17:53

      Какая омерзительная чушь.
      Пусть ещё расскажет зачем он ездит на БМВ, а не использует наши славные Жигули.
      "Наши ведь даже лучше".

      -1
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