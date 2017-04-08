Боков: «В игре «Спартак» – «Зенит» на арбитра ляжет колоссальная ответственность, но российский судья сможет хорошо справиться с матчем»

... в 1863 году на поле вместе с футболистами появились еще и посредники-судьи — по одному от команды. Каждый из них обслуживал лишь свою половину поля. Стоит ли удивляться тому, что назначенцы от команд судили предвзято и часто не сходились во мнении относительно той или иной ситуации. В общем, вскоре у кромки появился и третий арбитр. Рефери. В особо важных матчах его назначали посредники от команд, чтобы тот выносил окончательный приговор в спорных ситуациях. И получалось у него даже лучше, чем у посредников. Причем настолько, что в 1871 году на первом межрегиональном турнире в Англии было решено: назначенцы — история дутая, все три судьи должны быть полностью независимы. Двигателем прогресса, как ни странно, стали ДЕНЬГИ: игроки сколотили Английскую футбольную лигу из 12 клубов, начали зарабатывать. Естественно, вылетать из Лиги не хотелось. Поэтому только грамотное судейство могло решить судьбу матча....
Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что российскому арбитру по силам провести на хорошем уровне поединок 23-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Спартаком». По его словам, приглашение на эту встречу судьи из-за рубежа не имеет смысла, так как квалификация иностранных рефери не выше, нежели у отечественных.
«Тренеры всегда анализируют, что-то придумывают и пытаются предупредить какие-то действия, готовят себе пути отступа. Как еще рассудить такие слова? Скорее, это подготовка почты в качестве неудачи. Судейский беспредел был раньше, в советское время. А сейчас… Конечно, судьи иногда ошибаются, но такого, чтобы кого-то засуживали, сейчас нет.
Мне кажется, судейский вопрос на данный момент менее актуален, чем вопрос о специфике и тактике игры.
Не думаю, что иностранцы более квалифицированы, чем российские арбитры. Отечественный специалист может хорошо справиться с предстоящим матчем. На арбитра в этой встрече ложится колоссальная ответственность. Не будет же он своими действиями «хоронить» себя заживо!», – сказал Боков.
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.