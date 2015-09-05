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    Боков: «Слабое место «Зенита» — сам «Зенит»

    Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился мнением о возможной отставке Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера петербургской команды.

    «Судя по последним высказываниям Андре Виллаш-Боаша, по его реакции на все наши футбольные дела, создается впечатление, что ему самому у нас не очень по душе. Возможно, просто разонравился чемпионат России. Конечно, трудно предположить, что именно случилось, ведь мы до конца не знаем, какая сейчас обстановка внутри команды. Но, проявляя недовольство, Виллаш-Боаш, на мой взгляд, все-таки перегибает палку. Такие вещи не делают тренеру чести. Он постоянно твердит о лимите на легионеров, а это неправильно. Какая разница, есть лимит или нет? Об этом не надо задумываться, нужно просто работать с игроками, обрисовывать им задачу и объяснять, что хочешь увидеть на поле.

    Сегодня слабое место «Зенита» — сам «Зенит». Обыграть эту команду тяжело любому сопернику, зато сине-бело-голубые могут проиграть сами. К счастью, по-настоящему серьезных проблем сегодня у «Зенита» нет. То, что происходит сейчас, — нормальная, рабочая обстановка. У наших клубов, как известно, бывают проблемы куда серьезнее, и если бы питерцы столкнулись с настоящими сложностями, то никто бы не обратил внимания на ту же шестиматчевую дисквалификацию Виллаш-Боаша. Поговорили бы и забыли. Но поскольку речь идет о «Зените», то внимания клубу уделяется очень много. Что же касается самой дисквалификации, то регламент нужно соблюдать, а значит, наказание по делу», – считает Боков.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.09.2015 09:39
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    Комментарии (2)
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    n272nm
    1441464588
    Боков - идиот, что ли?! Боаш вроде все очень внятно объяснил. У Боаша есть поставленная задача в ЛЧ. Под эту задачу он и строил команду. Чемпионство мало кому интересно в Питере. После того, как Зенит выиграл еврокубки, люди почувствовали разницу. Да и Боаша можно понять, одно дело успешное выступление в Европе, другое дело выигранный чемпионат России. Для карьеры это две большие разницы.
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    ologreds
    1694997240
    numo441371
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