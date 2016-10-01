Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков подчеркнул, что армейцы должны быть готовы ко всему во встрече девятого тура РФПЛ с «Ростовом». Также он призвал красно-синих не отходить от своей игры. Матч состоится завтра, второго октября, и начнется в 19:00 мск.

«Ростов» – тяжелый соперник, который играет в своеобразный оборонительный футбол. ЦСКА важно быть готовым ко всему, но команда должна не отходить от своей игры и реализовывать те моменты, которые создает. Несмотря на многочисленные потери в обеих командах, не надо смотреть на имена в составе. ЦСКА по именам интереснее, но играют люди. Даже потери красно-синих в опорной зоне не особо скажутся на игре.

Да, не будет лидеров Вернблума и Дзагоева, но состав красно-синих подобран таким образом, что каждый может заменить любого. Все покажет настрой, тактические зарисовки. В последние годы интересно следить за противостоянием Слуцкого и Бердыева. Думаю, сможем победить и один мяч точно забьем», – сказал Боков.