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  • Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»

Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»

1 октября 2016, 17:20
9

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков подчеркнул, что армейцы должны быть готовы ко всему во встрече девятого тура РФПЛ с «Ростовом». Также он призвал красно-синих не отходить от своей игры. Матч состоится завтра, второго октября, и начнется в 19:00 мск.

«Ростов» – тяжелый соперник, который играет в своеобразный оборонительный футбол. ЦСКА важно быть готовым ко всему, но команда должна не отходить от своей игры и реализовывать те моменты, которые создает. Несмотря на многочисленные потери в обеих командах, не надо смотреть на имена в составе. ЦСКА по именам интереснее, но играют люди. Даже потери красно-синих в опорной зоне не особо скажутся на игре.

Да, не будет лидеров Вернблума и Дзагоева, но состав красно-синих подобран таким образом, что каждый может заменить любого. Все покажет настрой, тактические зарисовки. В последние годы интересно следить за противостоянием Слуцкого и Бердыева. Думаю, сможем победить и один мяч точно забьем», – сказал Боков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Боков Максим
Комментарии (9)
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Zeff
1475332779
Если игра пройдёт без "сюрпризов", ЦСКА проиграет.
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товрос
1475334080
один мяч точно забьют дырофану Акинфееву
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Aztec58
1475334528
Боков? Помним-помним, как его удалили в начале финального матча на Кубок, ага. Чеченские хозяева конюшни сильно негодовали.
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RUSARM
1475339355
Если наши пацаны с яйцами,они должны уложить сельмаш!! Соберитесь Армейцы,и накажите их!!
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Serjoga
1475346452
Если ростовчан судьи не будут "давить" и футбол будет "чистым", то Ростов возьмет 3 очка! Если на игру повлияет судья, то результат непредсказуем!
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Дон Посей
1475349507
РСМ надо усилить оборону, играть максимально корректно. Не давать принимать мяч в/возле штрафной, страховать зоны обороны. Игра будет плотная со стороны ЦСКА, даже с провокациями. Жду разумного судейства и красивой игры двух ЛЧ-команд. С ув.
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zarsm
1475403393
Хозяева не проиграют
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+50/-50
1475405161
Учитывая, как сдали эти команды евроэкзамен - "кони" никакие. Трусливые, неповоротливые, бесхарактерные. Хоть бы до первого водопоя не пропустили.
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