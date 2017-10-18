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    Боков: «Нужно заставить «Базель» плясать под дудку ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил шансы команды на положительный результат в матче с «Базелем» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран считает, что армейцы должны подойти к игре в хорошей функциональной готовности.

    «ЦСКА сегодня может победить за счет слаженной игры в обороне и быстрых ответных атак. Не имеет значения, первым или вторым номером играть. Нужно сделать так, чтобы соперник плясал под дудку ЦСКА. Против «Базеля» будет тяжеловато, но трудности закаляют молодых пацанов, которые, видя характер опытных партнеров, действуют с ними в связке. Команда выглядит, как единое целое. Невозможно даже выделить лидера ЦСКА, потому что все лидеры.

    Ничего страшного в том, что с «Краснодаром» был энергозатратный матч, нет. Ребята — профессионалы, тренеры опытные, подведут к игре в хорошем состоянии. Функциональных проблем быть не должно, а победа дает психологический подъем»,— сказал Боков.

    Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 18:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      truded 18 октября 2017, 23:38

      дудка "Базеля" оказалась потолще..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 октября 2017, 20:42

      Чтобы Базель плясал под дудочку нужны сильные исполнители.У ЦСКА есть" проблемки "с составом, игра пройдет примерно в равном соперничестве победит тот кому больше повезет

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 19:31

      Под пастушачий рожок,
      Дружок.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:27

      Дудку у шамана купил уже?

      0
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