Боков: «Нужно заставить «Базель» плясать под дудку ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил шансы команды на положительный результат в матче с «Базелем» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран считает, что армейцы должны подойти к игре в хорошей функциональной готовности.

«ЦСКА сегодня может победить за счет слаженной игры в обороне и быстрых ответных атак. Не имеет значения, первым или вторым номером играть. Нужно сделать так, чтобы соперник плясал под дудку ЦСКА. Против «Базеля» будет тяжеловато, но трудности закаляют молодых пацанов, которые, видя характер опытных партнеров, действуют с ними в связке. Команда выглядит, как единое целое. Невозможно даже выделить лидера ЦСКА, потому что все лидеры.

Ничего страшного в том, что с «Краснодаром» был энергозатратный матч, нет. Ребята — профессионалы, тренеры опытные, подведут к игре в хорошем состоянии. Функциональных проблем быть не должно, а победа дает психологический подъем»,— сказал Боков.

Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

