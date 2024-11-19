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ЦСКА (мол)
Максим Боков
Новости
Максим Боков - новости
ЦСКА (мол)
Россия
29 августа 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Бывший защитник ЦСКА рассказал, что происходит с Чаловым
2024.11.19 10:55
4
Боков назвал лучшего игрока РПЛ – он из ЦСКА
2023.12.30 09:29
1
Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»
2021.10.10 11:04
2
Боков: «Нынешний «Арсенал» по зубам ЦСКА. Армейцы не проиграют в Лондоне»
2018.04.05 17:43
9
Боков: «Нужно заставить «Базель» плясать под дудку ЦСКА»
2017.10.18 18:13
4
Боков ждет чемпионства ЦСКА в предстоящем сезоне
2017.07.11 07:42
5
Боков: «Чалов пока не готов быть основным форвардом ЦСКА»
2017.07.11 06:44
4
Боков: «В игре «Спартак» – «Зенит» на арбитра ляжет колоссальная ответственность, но российский судья сможет хорошо справиться с матчем»
2017.04.08 17:40
6
Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч
2017.03.04 13:24
5
Боков: «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб»
2017.01.27 18:08
7
Боков: «ЦСКА должен по-настоящему хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»
2016.12.03 20:16
1
Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»
2016.11.22 01:24
24
Боков: «Антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Людям просто не о чем поговорить»
2016.11.21 22:34
4
Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»
2016.10.01 17:20
9
Боков: «ЦСКА не отпустил бы Мусу, не имея ему замены»
2016.07.03 14:17
Боков: «Закрытая крыша? Все в равных условиях»
2016.06.15 15:40
Боков: «Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство»
2016.03.12 18:23
4
Тренер ДЮСШ ЦСКА: «Широков нужен везде и всем»
2016.02.01 15:03
4
Боков: «Если трансфер Широкова в ЦСКА состоится, можно расценивать его как бонус»
2016.01.24 20:01
Боков: «Если в «Зените» собраны профессионалы, то они буду играть против «Валенсии» в полную силу»
2015.11.24 14:33
Боков: «ЦСКА победит «Вольфсбург» за счет характера и своего поля»
2015.11.24 14:17
2
Боков: «Слабое место «Зенита» — сам «Зенит»
2015.09.05 09:39
1
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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