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    Боков: «Нынешний «Арсенал» по зубам ЦСКА. Армейцы не проиграют в Лондоне»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков склоняется к тому, что армейцы не уступят «Арсеналу» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы. Он считает, что красно-синие хорошо укомплектованы и могут на равных побороться с «канонирами» в их нынешнем состоянии.

    «Мои ожидания очень оптимистичны. Склоняюсь к тому, что ЦСКА не проиграет. Наша команда сейчас хорошо укомплектована по позициям, а «канониры» в нынешнем состоянии по зубам армейцам. Много голов в матче не жду. Забьют не больше двух», – сказал Боков.

    Поединок «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 17:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2018, 22:48

      Укомплектованы? Ну, Бокова там, слава богу, нет. А так - хреновато.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 апреля 2018, 21:39

      Сколько оптимизма! Дай-то бы Бог нашей конячке волчару загрызть!

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 апреля 2018, 18:55

      Ну не знаю.. Дай то Бог.. В любом случае сегодня мы все за армейцев, удачи им!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > docndoc 5 апреля 2018, 19:28

      Спасибо за поддержку..

      0
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 5 апреля 2018, 18:40

      Не скажи гоп пока не перепрыгнешь.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 апреля 2018, 18:23

      Зачем давать такие прогнозы и говорить, что Арсенал не тот. Это как раз Цска не тот, у них в команде всего 3 цз при схеме с 3, Набакин дисквалифицирован, не дай бог что, то Вернблум будет цз играть, ну это же несерьезно. Не понимаю зачем вообще туда всю основу повезли, даже из молодежки цз не взяли. Арсенал команда которая любит владеть мячом, то что Цска встанет автобусом возле своих ворот не гарант того что Акинфеев не пропустит. Я не говорю что цска плохой и все в этом роде, но будьте вы люди объективны 6 команда апл просто должна у себя дома в ВАЖНОМ МАТЧЕ выносить даже чемпиона Рфпл

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      Рейтинг: +60

      pul > кузнецов артем 5 апреля 2018, 19:04

      НЕ кто ни спорит, что армейцы слабее англичан,но фактор 1 гола ещё, ни кто не отменял,первыми забьют и тогда карты поменяются...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > кузнецов артем 5 апреля 2018, 19:46

      Зачем ты силы тратишь на эту ненужную писульку, раз не желаешь
      ЦСКА выиграть у Арсенала

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > vladimir-7 5 апреля 2018, 20:11

      От того что Арсенал сильнее на 2 головы воспринимается поражение по другому

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