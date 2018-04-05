Боков: «Нынешний «Арсенал» по зубам ЦСКА. Армейцы не проиграют в Лондоне»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков склоняется к тому, что армейцы не уступят «Арсеналу» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы. Он считает, что красно-синие хорошо укомплектованы и могут на равных побороться с «канонирами» в их нынешнем состоянии.

«Мои ожидания очень оптимистичны. Склоняюсь к тому, что ЦСКА не проиграет. Наша команда сейчас хорошо укомплектована по позициям, а «канониры» в нынешнем состоянии по зубам армейцам. Много голов в матче не жду. Забьют не больше двух», – сказал Боков.

Поединок «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.