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    Максим Боков - статистика

    Тренер
    Имя Максим
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Боков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 29 августа 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 16 6 6 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2010 Волга 1 : 0 Псков-747
    14.08.2010 Волга 0 : 0 Торпедо Вл
    19.09.2010 Череповец 3 : 1 Волга
    26.09.2010 Волга 1 : 0 Текстильщик
    29.09.2010 Волга 4 : 0 Спартак К
    10.10.2010 ЦРФСО 3 : 1 Волга
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