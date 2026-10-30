Акрон - Академия им. Коноплева

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Россия. МФЛ 2026 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009 Россия. Первый дивизион 2008