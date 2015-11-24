Боков: «ЦСКА победит «Вольфсбург» за счет характера и своего поля»

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков в рассказал о том, за счет чего армейцы в матче Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» смогут достичь положительного результата, а также сравнил класс команд.

«Класс примерно одинаковый. Но тут все не столь важно, ведь ключик к воротам любого соперника можно подобрать. Чего греха таить – «Вольфсбург» не является суперклубом, как «Бавария», хотя в составе команды есть ряд очень неплохих исполнителей.

За счет чего армейцы смогут победить? За счет характера, своего поля. У ЦСКА, еще в мою бытность игрока, было такое, когда коллектив прижат к стенке и отступать уже некуда, то включаются дополнительные внутренние резервы.

Ничья в завтрашнем матче лишит ЦСКА еврокубковой весны? Очки очками, давайте просто подождем завтрашнего дня. Я более чем уверен, что все завершится так, как нам надо. Да, будет трудно, но вполне допустимо для того, чтобы обыгрывать «Вольфсбург», – сказал Боков.

Полностью интервью с Боковым можно прочитать здесь.