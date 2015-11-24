Максим Боков: «Зенит» и ЦСКА обыграют «Валенсию» и «Вольфсбург»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы армейцев и «Зенита» в предстоящих матчах Лиги чемпионов, а также заявил, что не считает, что красно-синие сейчас оказались в функциональном кризисе.

- Будет ли «Зенит» противостоять «Валенсии» в полную силу? Петербургский клуб уже решил все вопросы с выходом в следующую стадию турнира.

- Думаю, что если эти люди - настоящие профессионалы, то они будут выкладываться на поле в полную силу. Футбол не прощает ошибок и того, чтобы к нему относились посредственно. Не знаю, какой там будет состав, пойдет ли Виллаш-Боаш на эксперименты, но футболисты выйдут на поле не просто так, а будут играть на победу.

- То есть вы не исключаете, что тренерский штаб пойдет на существенную ротацию?

- Тут все может быть. Надо же знать, какие цели перед командой ставит португальский специалист, каков у него план на игру.

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- Для клуба это будет первостепенная встреча, или «Зенит» переключил свое внимание на Премьер-лигу, где является догоняющим?

- Для команды, которая сейчас оказалась в таком положении в чемпионате, сейчас любой матч в любом турнире является первостепенным. «Зениту» надо набирать ту уверенность, которая была, а это возможно лишь через победы.

- Сможет ли Дзюба продолжить свою голевую серию в матче с «Валенсией»? Нападающий сборной России пока поражает своей скорострельностью.

- Пускай так и дальше забивает (смеется). На то Артем и форвард, в его задачу как раз и входит не уходить с поля без гола.

- ЦСКА набрал после четырех встреч всего четыре очка. Дружине Слуцкого теперь отступать некуда?

- Не то, чтобы некуда. Если смотреть на качество предыдущих игр, то оно оставляет определенный оптимизм. Другое дело, что армейцев подводит реализация. Для ЦСКА эта игра будет переломной, верю, что они добьются победы.

- Не считаете, что команда Леонида Слуцкого слишком много заплатила за осечки с «Манчестер Юнайтед»? Могли ведь спокойно набирать с англичанами четыре очка.

- Это все уже в прошлом, история. Давайте смотреть только вперед, чего прошлое ворошить-то? Сейчас надо настроиться, костьми лечь и добывать победы в Лиге чемпионов.

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- Если сравнивать ЦСКА и «Вольфсбург», то согласитесь, что обе команды примерно одного класса?

- Да, класс примерно одинаковый. Но тут все не столь важно, ведь ключик к воротам любого соперника можно подобрать. Чего греха таить – «Вольфсбург» не является суперклубом, как «Бавария», хотя в составе команды есть ряд очень неплохих исполнителей.

- За счет чего армейцы смогут добиться положительного результата?

- За счет характера, своего поля. У ЦСКА, еще в мою бытность игрока, было такое, когда коллектив прижат к стенке и отступать уже некуда, то включаются дополнительные внутренние резервы.

- Ничья на «Арене Химки» выключит ЦСКА из борьбы за еврокубковую весну, так?

- Очки очками, давайте просто подождем завтрашнего дня. Я более чем уверен, что все завершится так, как нам надо. Да, будет трудно, но вполне допустимо для того, чтобы обыгрывать «Вольфсбург».

- Много сейчас говорится о том, что команда Леонида Слуцкого находится в кризисе. В чемпионате красно-синие уступили «Краснодару» и «Крыльям Советов». Реальны ли проблемы у ЦСКА?

- Не думаю, что это какой-то кризис. Опять же вернусь к качеству игры, оно у ЦСКА весьма высокое. Взять ту же встречу с «Краснодаром», где армейцы должны были сыграть вничью, но пропустили досадный мяч. Моменты создаются неплохие у ворот соперника, но вот реализация пока оставляет желать лучшего. Нападающему нужно просто «проткнуть» какой-нибудь мяч в сетку, и все пойдет дальше более гладко, появится уверенность.

- Верите, что на этой неделе оба наших клуба добьются стопроцентного результата в ЛЧ?

- А почему бы и нет? Конечно, верю. Тем более в Москве погода сейчас очень не похожа на ту, что в Германии, для нас это дополнительным плюсом будет. Что русскому хорошо, то немцу смерть.