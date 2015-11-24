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    • Максим Боков: «Зенит» и ЦСКА обыграют «Валенсию» и «Вольфсбург»

    Максим Боков: «Зенит» и ЦСКА обыграют «Валенсию» и «Вольфсбург»


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    24.11.2015 14:00
    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы армейцев и «Зенита» в предстоящих матчах Лиги чемпионов, а также заявил, что не считает, что красно-синие сейчас оказались в кризисе.
    <p><em>Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы армейцев и «Зенита» в предстоящих матчах Лиги чемпионов, а также заявил, что не считает, что красно-синие сейчас оказались в функциональном кризисе.</em></p> <p><strong>- Будет ли <a href="https:///online/87033" target="_blank">«Зенит» противостоять «Валенсии»</a> в полную силу? Петербургский клуб уже решил все вопросы с выходом в следующую стадию турнира.</strong></p> <p>- Думаю, что если эти люди - настоящие профессионалы, то они будут выкладываться на поле в полную силу. Футбол не прощает ошибок и того, чтобы к нему относились посредственно. Не знаю, какой там будет состав, пойдет ли Виллаш-Боаш на эксперименты, но футболисты выйдут на поле не просто так, а будут играть на победу.</p> <p><strong>- То есть вы не исключаете, что тренерский штаб пойдет на существенную ротацию?</strong></p> <p>- Тут все может быть. Надо же знать, какие цели перед командой ставит португальский специалист, каков у него план на игру.</p> <p><a href="https:///articles/447564" target="_blank"><strong>Как «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов</strong></a></p> <p><strong>- Для клуба это будет первостепенная встреча, или «Зенит» переключил свое внимание на Премьер-лигу, где является догоняющим?</strong></p> <p>- Для команды, которая сейчас оказалась в таком положении в чемпионате, сейчас любой матч в любом турнире является первостепенным. «Зениту» надо набирать ту уверенность, которая была, а это возможно лишь через победы.</p> <p><strong>- Сможет ли Дзюба продолжить свою голевую серию в матче с «Валенсией»? Нападающий сборной России пока поражает своей скорострельностью.</strong></p> <p>- Пускай так и дальше забивает (смеется). На то Артем и форвард, в его задачу как раз и входит не уходить с поля без гола.</p> <p><strong>- ЦСКА набрал после четырех встреч всего четыре очка. Дружине Слуцкого теперь отступать некуда?</strong></p> <p>- Не то, чтобы некуда. Если смотреть на качество предыдущих игр, то оно оставляет определенный оптимизм. Другое дело, что армейцев подводит реализация. Для ЦСКА эта игра будет переломной, верю, что они добьются победы.</p> <p><strong>- Не считаете, что команда Леонида Слуцкого слишком много заплатила за осечки с «Манчестер Юнайтед»? Могли ведь спокойно набирать с англичанами четыре очка.</strong></p> <p>- Это все уже в прошлом, история. Давайте смотреть только вперед, чего прошлое ворошить-то? Сейчас надо настроиться, костьми лечь и добывать победы в Лиге чемпионов.</p> <p><a href="https:///articles/446108" target="_blank"><strong>«Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев». Как игроки ЦСКА пережили ничью с «Манчестер Юнайтед»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448358755_20150916_gaf_u56_513.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- Если сравнивать <a href="https:///online/87040" target="_blank">ЦСКА и «Вольфсбург»</a>, то согласитесь, что обе команды примерно одного класса?</strong></p> <p>- Да, класс примерно одинаковый. Но тут все не столь важно, ведь ключик к воротам любого соперника можно подобрать. Чего греха таить – «Вольфсбург» не является суперклубом, как «Бавария», хотя в составе команды есть ряд очень неплохих исполнителей.</p> <p><strong>- За счет чего армейцы смогут добиться положительного результата?</strong></p> <p>- За счет характера, своего поля. У ЦСКА, еще в мою бытность игрока, было такое, когда коллектив прижат к стенке и отступать уже некуда, то включаются дополнительные внутренние резервы.</p> <p><strong>- Ничья на «Арене Химки» выключит ЦСКА из борьбы за еврокубковую весну, так?</strong></p> <p>- Очки очками, давайте просто подождем завтрашнего дня. Я более чем уверен, что все завершится так, как нам надо. Да, будет трудно, но вполне допустимо для того, чтобы обыгрывать «Вольфсбург».</p> <p><strong>- Много сейчас говорится о том, что команда Леонида Слуцкого находится в кризисе. В чемпионате красно-синие уступили «Краснодару» и «Крыльям Советов». Реальны ли проблемы у ЦСКА?</strong></p> <p>- Не думаю, что это какой-то кризис. Опять же вернусь к качеству игры, оно у ЦСКА весьма высокое. Взять ту же встречу с «Краснодаром», где армейцы должны были сыграть вничью, но пропустили досадный мяч. Моменты создаются неплохие у ворот соперника, но вот реализация пока оставляет желать лучшего. Нападающему нужно просто «проткнуть» какой-нибудь мяч в сетку, и все пойдет дальше более гладко, появится уверенность.</p> <p><strong>- Верите, что на этой неделе оба наших клуба добьются стопроцентного результата в ЛЧ?</strong></p> <p>- А почему бы и нет? Конечно, верю. Тем более в Москве погода сейчас очень не похожа на ту, что в Германии, для нас это дополнительным плюсом будет. Что русскому хорошо, то немцу смерть.</p> [poll id=900]
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", Global Look Press
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