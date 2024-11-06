Хаби Алонсо объяснил разгром «Байера» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги гостевого матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Думаю, в первом тайме мы были довольно хороши. Во втором тайме соперник был не так хорош, но мы не могли удерживать мяч и находить нужные позиции. Наша активность в обороне снизилась, и они не сильно давили на нас. Болезненный результат и еще более болезненная игра.

Может случиться так, что вы приедете на «Энфилд» и проиграете. Но проигрывать со счетом 0:4 нехорошо. Это очень и очень сильная команда, и они наказали нас. Жаль, что мы не смогли удержать счет 0:1 еще 15-20 минут. Они сделали то же самое с «Брайтоном», а теперь – с нами.

Мы были готовы выложиться здесь полностью. В какой-то момент у нас все стало получаться, но спустя 20 минут игра изменилась. «Ливерпуль» силен. Нам не хватило силы и постоянства. Остается лишь принять поражение, поздравить «Ливерпуль» и двигаться дальше.

Я постараюсь разделить игру и боль от результата и эмоции от возвращения [на «Энфилд»]. Я очень благодарен за такой прием.

Пока рано говорить, но я вижу, что «Ливерпуле» очень хорошо сбалансирован, у них очень сплоченная команда. Работают все 11 игроков, и у них достаточно сил, чтобы сыграть всухую, что важно в Лиге чемпионов. Посмотрим, что будет в АПЛ – пока рано говорить, но они смотрятся неплохо», – сказал Алонсо в эфире Amazon Prime.

Хет-трик в составе «красных» оформил Луис Диас, забивший голы на 61-й, 83-й и 90+2-й минутах. Еще один мяч на счету Коди Гакпо на 63-й минуте.

Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» в 2004–2009 годах.

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