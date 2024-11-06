Слот рассказал, что «Ливерпуль» пошел на риск в матче с «Байером»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал разгромную победу над «Байером» (4:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. Они [«Байер»] перегружали центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты и пошли на риск, играя один на один по всему полю.

В первом тайме у нас было больше моментов, а соперник не представлял угрозы нашим воротам. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий лучше, чем тот, кто быстрее.

Кертис Джонс сделал невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Лучо [Луиса Диаса], может его завершить. На мой взгляд, передача была так же хороша, как и гол.

Тренер не заглядывает вперед на ближайшие три месяца – всегда есть только каждая последующая игра. В субботу нам предстоит еще один тяжелый матч с «Астон Виллой».

Вирджила [ван Дейка] иногда критикуют за то, что он не выходит в центр поля. Я бы посоветовал этим людям посмотреть сегодняшний матч, потому что он постоянно был впереди», – сказал Слот в эфире Amazon Prime.

Хет-трик в составе «красных» оформил Луис Диас, забивший голы на 61-й, 83-й и 90+2-й минутах. Еще один мяч на счету Коди Гакпо на 63-й минуте.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 12 матчей подряд, в которых команда одержала 11 побед.

Мерсисайдцы лидируют в Лиге чемпионов с 12 очками после четырех встреч.

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