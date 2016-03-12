Боков: «Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в преддверии матча 20-го тура РФПЛ, в котором встретятся лидеры чемпионата «Ростов» и ЦСКА, сделал прогноз на данную встречу, отметив, что армейцы одержат победу со счетом 2:0. Напомним, игра пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30.

«ЦСКА – однозначный фаворит матча, но «Ростов» сделает все, чтобы осложнить жизнь армейцам. Ростовчане уже неоднократно показывали, что нацелены на высокие места по итогам чемпионата. Но сопротивление хозяев не помешает красно-синим вновь подтвердить свои претензии на золото. ЦСКА выиграет со счетом 2:0.

Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство, несмотря на отличную работу, проделанную Курбаном Бердыевым. Слуцкий и Бердыев – сильнейшие российские тренеры на данный момент. Но нельзя их сравнивать друг с другом, потому что они придерживаются разных стилей и имеют несопоставимые по силе составы», – сказал Боков.