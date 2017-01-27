Боков: «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков дал понять, уход Ласина Траоре не ослабит армейский клуб. Ранее сообщалось, что ивуариец может перейти в «Бешикташ».

«ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб. Ставки, которые были сделаны на этого игрока перед приходом, были весьма высокими. Не могу сказать, что Ласина полностью не оправдал надежд. Все-таки забивал достаточно красивые голы. Но на продолжительное время его не хватило.

У тренера возникали вопросы по игре. Голевые моменты он создает, но и в обороне тоже отрабатывать надо. Иногда в обороне было «минус один». Возможно, Траоре не смог адаптироваться в коллективе.

Многие ждут молодого поколения. Заменить Ласина могли бы Жемалетдинов или Чалов. Но если мы говорим о нынешнем ЦСКА, который борется за чемпионство, то им необходим центрфорвард», – сказал Боков.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Траоре провел 14 матчей, в которых забил пять голов.