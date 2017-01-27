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Боков: «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб»

27 января 2017, 18:08
7

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков дал понять, уход Ласина Траоре не ослабит армейский клуб. Ранее сообщалось, что ивуариец может перейти в «Бешикташ».

«ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб. Ставки, которые были сделаны на этого игрока перед приходом, были весьма высокими. Не могу сказать, что Ласина полностью не оправдал надежд. Все-таки забивал достаточно красивые голы. Но на продолжительное время его не хватило.

У тренера возникали вопросы по игре. Голевые моменты он создает, но и в обороне тоже отрабатывать надо. Иногда в обороне было «минус один». Возможно, Траоре не смог адаптироваться в коллективе.

Многие ждут молодого поколения. Заменить Ласина могли бы Жемалетдинов или Чалов. Но если мы говорим о нынешнем ЦСКА, который борется за чемпионство, то им необходим центрфорвард», – сказал Боков.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Траоре провел 14 матчей, в которых забил пять голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бешикташ Боков Максим
Комментарии (7)
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sour12
1485530861
Жемалетдинов очень интересный игрок, что главное результативный и его уже давно надо было выпускать на 20-5 минут последних было и подводить к основе.....
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LokoBars87
1485531381
Да и Траоре ничего не потеряет покинув конюшню.
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007abdul007
1485531430
ЦСКА скорее будет в плюсе останется если бревно свалит
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zagrizlik
1485532447
ЦСКА только выиграет
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RedGreenHooligan
1485535430
ща те селюк отдельную статью запилит, что Траоре потеря для цска
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vladik12
1485541015
ЦСКА много приобретет, если Траоре покинет клуб.
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Sanches 1204
1485541435
Быстрей уйдёт,быстрее замену возьмут
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