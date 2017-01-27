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    Боков: «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб»

    Бывший футболист ЦСКА Максим Боков дал понять, уход Ласина Траоре не ослабит армейский клуб. Ранее сообщалось, что ивуариец может перейти в «Бешикташ».

    «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб. Ставки, которые были сделаны на этого игрока перед приходом, были весьма высокими. Не могу сказать, что Ласина полностью не оправдал надежд. Все-таки забивал достаточно красивые голы. Но на продолжительное время его не хватило.

    У тренера возникали вопросы по игре. Голевые моменты он создает, но и в обороне тоже отрабатывать надо. Иногда в обороне было «минус один». Возможно, Траоре не смог адаптироваться в коллективе.

    Многие ждут молодого поколения. Заменить Ласина могли бы Жемалетдинов или Чалов. Но если мы говорим о нынешнем ЦСКА, который борется за чемпионство, то им необходим центрфорвард», – сказал Боков.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Траоре провел 14 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 27 января 2017, 21:23

      Быстрей уйдёт,быстрее замену возьмут

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 января 2017, 19:43

      ща те селюк отдельную статью запилит, что Траоре потеря для цска

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 27 января 2017, 18:54

      ЦСКА только выиграет

      1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 27 января 2017, 18:37

      ЦСКА скорее будет в плюсе останется если бревно свалит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да и Траоре ничего не потеряет покинув конюшню.

      -4
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      Рейтинг: +459

      sour12 27 января 2017, 18:27

      Жемалетдинов очень интересный игрок, что главное результативный и его уже давно надо было выпускать на 20-5 минут последних было и подводить к основе.....

      3
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