Боков: «Если трансфер Широкова в ЦСКА состоится, можно расценивать его как бонус»

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков поделился мнением о возможном переходе бывшего полузащитника «Спартака» Романа Широкова в армейский клуб.

«Для Романа Широкова переход в ЦСКА сейчас очень актуален. Ему перед началом чемпионата Европы очень нужна игровая практика, причем в клубе, который борется за самые высокие места. Это хороший игрок, который не будет лишним для московской команды, однако возраст у него уже не детский. В команде Леонида Слуцкого уже все налажено. Если этот трансфер состоится, то можно расценивать его как бонус. Широков, конечно, не потеряется в составе ЦСКА.

Что касается болельщиков, то сильно я бы придавать этому значение не стал. Да, Роман играл за «Спартак», но посмотрите, сколько у него различных высказываний в адрес красно-белых. Он своеобразный человек, который за словом в карман не полезет, но в ЦСКА ему много говорить не дадут. Кстати, мне очень запомнился один момент с Широковым, когда он еще играл в ЦСКА. Мы уходили на тренировку в Ватутинках, а он маршировал мимо нас. Врезалось мне это в память», – сказал Боков.