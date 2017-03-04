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  • Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч

Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч

4 марта 2017, 13:24
5

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков выразил мнение, что армейцы могут испытать трудности с новичками петербуржцев во встрече 18-го тура РФПЛ. При этом он считает, что подопечные Виктора Гончаренко добьются победы, забив на один гол больше сине-бело-голубых.

«Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками «Зенита», например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав.

Но у «Зенита» все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы «перезагрузились», думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч», – сказа Боков.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Боков Максим
Комментарии (5)
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Fju-2
1488624150
Очень странное предположение, что у ЦСКА возникнут проблемы с Ивановичем и уж тем более с Молло. Рискну предположить, что Иванович если и будет играть, то только выйдя на замену, ну а Молло так на скамейке и останется.
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Minusator
1488626155
Надеемся голы будут. Ведь футбол без голов..................
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Bobafett
1488626369
цска 4:2 выйграет
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salvor01
1488626897
Как бы не сложился матч, мясокомбинатовские нытики зальют гавнокоментами все новостные ленты
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