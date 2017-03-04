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    Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч

    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков выразил мнение, что армейцы могут испытать трудности с новичками петербуржцев во встрече 18-го тура РФПЛ. При этом он считает, что подопечные Виктора Гончаренко добьются победы, забив на один гол больше сине-бело-голубых.

    «Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками «Зенита», например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав.

    Но у «Зенита» все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы «перезагрузились», думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч», – сказа Боков.

    Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -9

      salvor01 4 марта 2017, 14:28

      Как бы не сложился матч, мясокомбинатовские нытики зальют гавнокоментами все новостные ленты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 4 марта 2017, 14:19

      цска 4:2 выйграет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      salvor01 > Bobafett 4 марта 2017, 16:15

      Что и требовалось доказать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Minusator 4 марта 2017, 14:15

      Надеемся голы будут. Ведь футбол без голов..................

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 4 марта 2017, 13:42

      Очень странное предположение, что у ЦСКА возникнут проблемы с Ивановичем и уж тем более с Молло. Рискну предположить, что Иванович если и будет играть, то только выйдя на замену, ну а Молло так на скамейке и останется.

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