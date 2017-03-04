Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков выразил мнение, что армейцы могут испытать трудности с новичками петербуржцев во встрече 18-го тура РФПЛ. При этом он считает, что подопечные Виктора Гончаренко добьются победы, забив на один гол больше сине-бело-голубых.

«Думаю, у ЦСКА могут возникнуть проблемы с новыми игроками «Зенита», например, Ивановичем, Молло. У сине-бело-голубых хорошо подобран состав.

Но у «Зенита» все же будут трудности с ЦСКА. У команды появился новый тренер, армейцы «перезагрузились», думаю, это хорошо скажется и на психологическом состоянии футболистов, и, как следствие, на результате. Думаю, ЦСКА победит с разницей в один мяч», – сказа Боков.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.