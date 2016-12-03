Боков: «ЦСКА должен по-настоящему хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским клубом и «Тоттенхэмом». По словам экс-футболиста, армейцы напоследок должны показать свой лучший футбол. Напомним, встреча пройдет 7 декабря на стадионе «Уайт Харт Лэйн».

«В преддверии важного матча было необходимо приобрести уверенность, думаю, игра с «Уралом» в этом смысле заметно помогла. Если вспомнить предыдущие сезоны, то у нас всегда наступает момент, когда петух клюет (смеется). Этот момент настал, впереди важный матч, в котором будет крайне интенсивная и серьезная борьба. ЦСКА по-настоящему должен хлопнуть дверью в Лиге чемпионов, я буду очень этого ждать.

Давит ли на команду информация о смене главного тренера? Думаю, об этом никто не задумывается, в команде собраны профессионалы с большой буквы. Уверен, что в коллективе все эти слухи даже не обсуждают и пропускают мимо ушей, все понимают важность предстоящей встречи», – сказал Боков.