17-летний игрок «Динамо» пренебрежительно высказался о Соболеве

Футболист «Динамо» Тимофей Маринкин рассказал, как ему игралось против зенитовца Александра Соболева в 22-м туре РПЛ (1:3).
– Во время матча позволил себе лишнего Алекс Соболев. Он оттолкнул вас, как реагировали?
– Это футбольная борьба, в этом нет ничего такого. Он мне что-то говорил, я на это не обращал внимания.
– А что он говорил?
– Говорил: «Что ты делаешь?».
– А вы ничего такого и не делали?
– Я веду борьбу так. Он может вести борьбу по-другому.
– На вас «Зенит» вообще не произвел впечатления?
– Какие-то игроки произвели. Луис Энрике за счет своего индивидуального мастерства. За счет своего ведения, техники. Хорошо идет в обыгрыш, это его сильная сторона.
– Те, кто играет в центре, и те, кому противостояли – кто произвел впечатление?
– Глушенков и Вендел. Хорошие игроки, со своими сильными качествами.
- Голы у «Зенита» забили Джон Джон на 22-й минуте, Александр Соболев на 43-й и Максим Глушенков на 85-й. У «Динамо» отличился Артур Гомес на 37-й.
- 17-летний Маринкин провел за бело-голубых 5-й матч в марте и впервые вышел в стартовом составе.
- РПЛ ушла на международную паузу.