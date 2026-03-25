17-летний игрок «Динамо» пренебрежительно высказался о Соболеве

Футболист «Динамо» Тимофей Маринкин рассказал, как ему игралось против зенитовца Александра Соболева в 22-м туре РПЛ (1:3).

– Во время матча позволил себе лишнего Алекс Соболев. Он оттолкнул вас, как реагировали?

– Это футбольная борьба, в этом нет ничего такого. Он мне что-то говорил, я на это не обращал внимания.

– А что он говорил?

– Говорил: «Что ты делаешь?».

– А вы ничего такого и не делали?

– Я веду борьбу так. Он может вести борьбу по-другому.

– На вас «Зенит» вообще не произвел впечатления?

– Какие-то игроки произвели. Луис Энрике за счет своего индивидуального мастерства. За счет своего ведения, техники. Хорошо идет в обыгрыш, это его сильная сторона.

– Те, кто играет в центре, и те, кому противостояли – кто произвел впечатление?

– Глушенков и Вендел. Хорошие игроки, со своими сильными качествами.