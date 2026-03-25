Впечатления Радимова от «Спартака» при Карседо

25 марта, 08:19
15

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

  • В последнем туре РПЛ «Спартак» победил «Оренбург» (2:0).
  • Москвичи идут на 6-м месте РПЛ.
  • Следующий соперник – «Локомотив».

– Литвинов опорного сыграл очень здорово и с «Динамо», и с «Оренбургом». Это его профильная позиция. Мне кажется, с ним даже легче «Спартаку» стало играть, потому что он больше играет вперeд, в отличие от Умярова. Наконец-то понeс наказание Солари, который придумал пенальти в матче в Петербурге. И думаю, тем самым тренер дает понять, что, ребята, за ошибки вы будете лишаться места в составе. Мне кажется, абсолютно правильное решение.

Надо было так и с Литвиновым поступить, когда он в Сочи «привeз» пенальти. Вообще «Спартак» действительно был на голову сильнее «Оренбурга», и качество поля им абсолютно не помешало здесь показать свои лучшие качества. А гол Литвинова – вообще красавец.

– Вам не кажется, что вот эта непредсказуемость «Спартака» в плане стартового состава может стать их неким козырем на остаток сезона?

– Не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость присутствует постоянно. Всe-таки со стабильностью состава, как мы видим, и «Зенит», и «Краснодар» показывают игру лучше гораздо. Но думаю, Карседо пока просто в поиске, ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше на следующий год уже надо делать ставку на золото.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Радимов Владислав Карседо Хуан Карлос
Комментарии (15)
Бумбраш
1774417508
Кто алкаша пустил к микрофону?)
Ответить
Петр ПСВ
1774419627
Болото свое позорное обсуждай вместе с петухами с помойки.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774419760
Какое может быть впечатление? Глубокий середняк! Лузеры они и в Африке лузеры. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1774420156
Нормальный разбор от Роди , но дегенераты из свинарника видимо в самом деле не читают текст под заголовком .
Ответить
СильныйМозг
1774421285
Если говно назвать розами, лучше похнуть не станет. Так же со спартаком, при смене тренера.
Ответить
САДЫЧОК
1774425372
Давно говорю, что Умяров не годится в оттянутого или опорного полузащитника-он не может развить атаку и отдать пас.Из за проблем с головой Солари это на замену игрок.Нужно в основу Ливая! И самое важное Не допустимо в основе играть Зобнину.
Ответить
