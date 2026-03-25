Абаскаль вскоре вернется на «Лукойл Арену»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует в ближайшие недели посетить Москву. Испанец хочет прийти на матч красно-белых.

«В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве. Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился, и как красива Москва.

Планирую ли посетить матч «Спартака»? Да», – сказал Абаскаль.