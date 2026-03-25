Абаскаль вскоре вернется на «Лукойл Арену»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует в ближайшие недели посетить Москву. Испанец хочет прийти на матч красно-белых.
«В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве. Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился, и как красива Москва.
Планирую ли посетить матч «Спартака»? Да», – сказал Абаскаль.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
- Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года. Накануне испанца уволили.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
- «Спартак» сейчас занимает в чемпионате России шестое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»