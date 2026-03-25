Топ-клубу РПЛ предложили подписать Салаха

Издание «МЯЧ RU» призвало ЦСКА присмотреться к освобождающемуся форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Мо официально покидает «Ливерпуль» в конце сезона. Мы прикинули, где бы мог оказаться игрок, если бы выбирать можно было только из российских команд.

С точки зрения финансов, лучший вариант – транфер в «Зенит», однако в составе СБГ уже есть Глушенков и Энрике. Аналогично и с «Краснодаром»: команда Мусаева демонстрирует лучший футбол в лиге, но уже есть Виктор Са, один из ключевых в чемпионском составе.

Карседо в «Спартаке» часто экспериментирует (Мо нужна стабильность), Галактионов в «Локо» слишком требовательный (могут не поладить), «Балтика» играет по неудобной для Салаха схеме 3-4-2-1. «Динамо» – неплохой вариант, но вот в ЦСКА Салах встает как влитой.

Во-первых, идеальная схема 4-3-2-1 с быстрейшими флангами в лице Глебова и стремительным переходом из обороны в атаку за счет обострений от Облякова, Кисляка и других. Не забываем и про умения Баринова отдавать дальние передачи – чем-то похожим занимался в свое время Хендерсон в «Ливерпуле».

Во-вторых, нестабильные конкуренты – Кармо до сих пор не адаптировался, Круга штормит, но Даня если что может сыграть и на других позициях. Чтобы создать баланс и перестать играть только на Глебова – нужен быстрый и качественный вингер справа. В-третьих, фактор Челестини. В «Базеле» при швейцарце феерил другой ветеран – Джердан Шакири, настрелявший в прошлом сезоне безумные 21+22 по Г+П. Чем Мо хуже?» – написали аналитики.