Топ-клубу РПЛ предложили подписать Салаха

25 марта, 11:58
16

Издание «МЯЧ RU» призвало ЦСКА присмотреться к освобождающемуся форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Мо официально покидает «Ливерпуль» в конце сезона. Мы прикинули, где бы мог оказаться игрок, если бы выбирать можно было только из российских команд.

С точки зрения финансов, лучший вариант – транфер в «Зенит», однако в составе СБГ уже есть Глушенков и Энрике. Аналогично и с «Краснодаром»: команда Мусаева демонстрирует лучший футбол в лиге, но уже есть Виктор Са, один из ключевых в чемпионском составе.

Карседо в «Спартаке» часто экспериментирует (Мо нужна стабильность), Галактионов в «Локо» слишком требовательный (могут не поладить), «Балтика» играет по неудобной для Салаха схеме 3-4-2-1. «Динамо» – неплохой вариант, но вот в ЦСКА Салах встает как влитой.

Во-первых, идеальная схема 4-3-2-1 с быстрейшими флангами в лице Глебова и стремительным переходом из обороны в атаку за счет обострений от Облякова, Кисляка и других. Не забываем и про умения Баринова отдавать дальние передачи – чем-то похожим занимался в свое время Хендерсон в «Ливерпуле».

Во-вторых, нестабильные конкуренты – Кармо до сих пор не адаптировался, Круга штормит, но Даня если что может сыграть и на других позициях. Чтобы создать баланс и перестать играть только на Глебова – нужен быстрый и качественный вингер справа. В-третьих, фактор Челестини. В «Базеле» при швейцарце феерил другой ветеран – Джердан Шакири, настрелявший в прошлом сезоне безумные 21+22 по Г+П. Чем Мо хуже?» – написали аналитики.

  • Вингер выиграл с мерсисайдцами 9 трофеев.
  • 33-летний Салах проводит девятый сезон в «Ливерпуле».
  • Его статистика: 435 матчей, 255 голов, 122 ассиста.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль ЦСКА Салах Мохамед
Комментарии (16)
ALEXMAN888
1774429221
Значит всё таки в Нижний...
FFR
1774430092
Знаете откуда и почему рождаются такие бредовые высказывания? Потому что, в России почти во всех футбольных структурах сидят не футбольные люди.
SochineZ
1774430329
они в этом мяч ру тексты придумывают задавая глупые вопросы чат гпт, типа накинь расклад, если бы салах мог оказаться в рпл, то в каком клубе...
СильныйМозг
1774430815
В объеденные эмираты поедет за денюшкой.
...уефан
1774430888
...базар укуренных с обдолбанными...
ScarlettOgusania
1774430968
на бомбе, аккуратнее с кликбейтными заголовками, ведь не агент Салаха "предложил", а какое-то, хз какое - издание МЯЧ РУ... вряд ли в РПЛ метнется Салах, хотя, в свете международной обстановки на Ближнем Востоке, могут быть варианты...)
aldo conte
1774433322
Любимая забава владельцев российских команд - брать из Европы секонд хенд.
NewLife
1774434678
Возмите лучше Дзюбу, покидающего Рубин )))
k611
1774439329
Давайте не будем тешить себя иллюзиями, не поедет он в РПЛ...
алдан2014
1774441539
Кому в голову пришло,что Салах будет рассматривать переход в рпл? Серьезно?
