ЦСКА объявил о назначении нового тренера

В тренерский штаб ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. Он будет помогать Фабио Челестини.
«Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб главной команды.
Сегодня он был официально представлен в новой должности.
Новым старшим тренером молодежки станет Максим Боков.
ЦСКА желает Дмитрию Игоревичу и Максиму Эдуардовичу новых побед вместе с нашими командами!» – написали москвичи.
- Дмитрий Игоревич Игдисамов работает в системе ЦСКА с 2020 года.
- Под его руководством молодежная команда стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали.
- Среди воспитанников Игдисамова – Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артем Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно и многие другие талантливые футболисты.
Источник: телеграм-канал ЦСКА