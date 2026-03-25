ЦСКА объявил о назначении нового тренера

В тренерский штаб ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. Он будет помогать Фабио Челестини.

«Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб главной команды.

Сегодня он был официально представлен в новой должности.

Новым старшим тренером молодежки станет Максим Боков.

ЦСКА желает Дмитрию Игоревичу и Максиму Эдуардовичу новых побед вместе с нашими командами!» – написали москвичи.