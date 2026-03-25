У «Крыльев Советов» три кандидата на замену Адиеву – все с одинаковым именем

25 марта, 11:02
7

«Крылья Советов» ищут нового тренера на замену Магомеду Адиеву. Он вскоре может уйти в «Актобе».

«Сергей Юран, Сергей Игнашевич, Сергей Булатов – кандидаты на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае ухода Магомеда Адиева.

Юран является не единственным возможным вариантом на замену Адиева. Так, с большой долей вероятности, если клуб останется без тренера, до конца сезона (и, вероятно, не только) команду будет тренировать 54-летний Сергей Булатов, который ранее работал в клубе ассистентом Игоря Осинькина. При этом Булатова рассматривали в качестве главного еще до назначения Адиева.

Еще одним вариантом является Сергей Игнашевич, последним местом работы которого была калининградская «Балтика», – написал источник

  • Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
  • Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
  • Адиев возглавил «Крылья» в июне прошлого года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Юран Сергей Булатов Сергей Адиев Магомед Игнашевич Сергей
Комментарии (7)
DOCTOR PENALTY
1774426015
Теперь в Самаре поймут, какими идиотами были убрав Осинькина.
Ответить
anatoylew
1774428007
Мужчины, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «stavkaprognozru». Это сайт. 14-й год уже работают. Гарантии на прогнозы.
Ответить
Цугундeр
1774429051
))) Фетиш Серёж.. Вы про Богданыча забыли.?)
Ответить
BRO_football
1774434135
У Крыльев проблемы с деньгами. Возьмут того, кто зарплату поменьше попросит
Ответить
evgevg13
1774436943
Сергей Юран, Сергей Игнашевич, Сергей Булатов и Сергей-Гильермо Абаскаль– кандидаты на пост главного тренера «Крыльев Советов»
Ответить
DeStar
1774445143
А мостовому места не найдется?)
Ответить
