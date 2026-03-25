У «Крыльев Советов» три кандидата на замену Адиеву – все с одинаковым именем

«Крылья Советов» ищут нового тренера на замену Магомеду Адиеву. Он вскоре может уйти в «Актобе».

«Сергей Юран, Сергей Игнашевич, Сергей Булатов – кандидаты на пост главного тренера «Крыльев Советов» в случае ухода Магомеда Адиева.

Юран является не единственным возможным вариантом на замену Адиева. Так, с большой долей вероятности, если клуб останется без тренера, до конца сезона (и, вероятно, не только) команду будет тренировать 54-летний Сергей Булатов, который ранее работал в клубе ассистентом Игоря Осинькина. При этом Булатова рассматривали в качестве главного еще до назначения Адиева.

Еще одним вариантом является Сергей Игнашевич, последним местом работы которого была калининградская «Балтика», – написал источник