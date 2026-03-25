Дивеев описал зенитовца Джона Джона тремя словами

Игорь Дивеев, защитник ЦСКА, высказался об игре полузащитника «Зенита» Джона Джона после матча 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

Дивеев заявил, что бразилец уже усилил петербургский клуб, и отметил, что игрок быстрее адаптировался, чем Дуран.

«Джон Джон – очень квалифицированный футболист, у него много сильных сторон. Он спокойно идет в обводку, один в один хорошо играет. У него отличный дриблинг, очень хорошая подача. Он однозначно усилил «Зенит». Может, он адаптировался быстрее Дурана потому, что чуть раньше пришел. Они оба – игроки высокого уровня», – сказал Дивеев.