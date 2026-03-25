Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «У меня серьезные вопросы»: жена Смолова возмутилась скандальными словами Дзюбы

«У меня серьезные вопросы»: жена Смолова возмутилась скандальными словами Дзюбы

25 марта, 11:27
7

Карина Истомина, жена Федора Смолова, не согласна с Артемом Дзюбой в важном вопросе.

  • Футболист в 2023 году заявил, что такого психического расстройства, как депрессия, не существует.
  • «Все от безделья», – сказал тогда Дзюба.
  • Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.

– Ты писала, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. И назвала это зашоренностью. Пару лет назад гремела цитата Артема Дзюбы: «Терпеть не могу слово «депрессия». Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было». Ты про эту зашоренность?

– Да. У меня есть серьезные вопросы к высказываниям Артема Дзюбы. Это одна из ключевых фигур в российском футболе. Такие люди должны быть примером для молодых футболистов, потому что те ищут, на кого стоит равняться.

Вижу это по мужу: к нему тянутся молодые футболисты, ищут совета как у старшего товарища. Авторитетность очень распространена в футбольном мире. Когда у тебя есть такой медиакапитал, ты должен им распоряжаться по-другому.

– Как ты объясняешь такое отношение к депрессии? Стереотипы ведь живут не только в спорте.

– Это культурный код нашей страны. В Советском Союзе не было больных людей, потому что Советский Союз всегда идет вперед. Мы справляемся с проблемами внутри себя.

За последние 10 лет развитие ментального здоровья сильно шагнуло вперед. Это говорит о том, что наша страна стремится жить лучше, люди обращают внимание на свое психологическое состояние. Но ментальное здоровье требует определенного анализа, на который не у всех есть силы и ресурс.

Поэтому важны медиаперсоны. Особенно в футболе, потому что это маскулинная и очень популярная среда.

Мужчинам периодически нужно слышать от громких имен: «Ребята, на самом деле все иначе. Если вы плохо себя чувствуете, можно обратиться за помощью. Следите за ментальным здоровьем, это очень важно».

А когда фигурируют мнения, что депрессии не существует или что она для ленивых… Это жуткая стигматизация. И никак не помогает развитию общества. И никак не помогает конкретному человеку, которому нравится Артем Дзюба.

Это не эффект Вертера: когда что-то сказали, и человек так и сделал. Но создает определенное инфополе и по цепочке волновым эффектом действует на других людей.

Еще по теме:
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1774428271
Модные глупости для выманивания денег. Абсурд...
Ответить
Цугундeр
1774428864
)) "В начале 2021 года публично заявила о наркотической зависимости, тяге к селфхарму и ментальных проблемах. В 26 лет пережила попытку суицида. У Истоминой диагностировано пограничное расстройство личности."(с) WC).))) Мочало, которая оперирует словами стигматизация,..маскулинность.. Даже про эффект Вертера вычитала.)) Достойной твари есть достойная жена...
Ответить
...уефан
1774431275
...Чупакабру в дурку!...
Ответить
алдан2014
1774441875
Федя авторитет,ржу не могу,пример для подражания
Ответить
Vitaga
1774446662
звучит как заумный бред
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 