Определен лучший игрок в истории ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на завершение карьеры экс-форвардом команды Вагнером Лавом.
– Это один из лучших легионеров, которые играли в РПЛ. Он много забивал за ЦСКА, становился чемпионом и выигрывал Кубок УЕФА, поэтому его вклад в клубный успех очень большой.
– Он лучший футболист в истории ЦСКА?
– Думаю, Игорь Акинфеев все равно будет котироваться выше.
– Можно ли с Вагнером сравнить какого-то нападающего, выступающего сегодня в РПЛ?
– С точки зрения результативности – Кордобу.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»