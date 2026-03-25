Определен лучший игрок в истории ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на завершение карьеры экс-форвардом команды Вагнером Лавом.

– Это один из лучших легионеров, которые играли в РПЛ. Он много забивал за ЦСКА, становился чемпионом и выигрывал Кубок УЕФА, поэтому его вклад в клубный успех очень большой.

– Он лучший футболист в истории ЦСКА?

– Думаю, Игорь Акинфеев все равно будет котироваться выше.

– Можно ли с Вагнером сравнить какого-то нападающего, выступающего сегодня в РПЛ?

– С точки зрения результативности – Кордобу.