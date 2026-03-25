Дзюба может покинуть «Рубин» летом

25 марта, 12:13
11

В «Рубине» летом может смениться спортивный директор.

«Сейчас должность занимает 42-летний Константин Дзюба. Однако, по словам источников, уже летом Дзюба может покинуть свой пост. Одной из причин источники называют совсем небольшое количество качественных трансферов (по сути, явно удачным кейсом можно назвать трансфер Даку). Кроме того, Дзюба близок с Рашидом Рахимовым, с которым в клубе хотели бы порвать всю связь.

Среди кандидатов на эту должность – бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов и сын член правления «ФК «Рубин» Дмитрия Самаренкина – 26-летний Константин Самаренкин. При этом рассматриваются и другие кандидатуры», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Зимой «Рубин» заменил Рахимова на Франка Артигу.
  • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
  • Ближайший соперник – «Сочи» (6 апреля).

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (11)
...уефан
1774431076
...дневальный, ишак тебя нюхал!...
Fju-2
1774433176
Бомбардир, держите новость: Кордоба и Рауль близки к уходу из Динамо. По словам источника, нападающий Хуан Кордоба и защитник Торренте Рауль могут покинуть клуб из Загреба, если по ним поступят выгодные предложения.
Benifacto
1774433773
какой миленький кликбейт подвезли то))))батюшки!!! молодцы то какие...
Max-Min-vkontakte
1774435959
... причём Дзюба летом может покинуть не только Рубин, но и Акрон...)
алдан2014
1774441704
Ещё один Дзюба...лига приколов
Vitaga
1774446561
и тут мажорики нарисовались. будут дербанить бюджет клуба
balam
1774453678
фу...отлегло.бомба жжет
FWSPM
1774455521
"...и сын член правления «ФК «Рубин» Дмитрия Самаренкина – 26-летний Константин Самаренкин. При этом рассматриваются и другие кандидатуры" очевидно что другим кандидатам можно не напрягаться))
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
