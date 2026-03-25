Дзюба может покинуть «Рубин» летом

В «Рубине» летом может смениться спортивный директор.

«Сейчас должность занимает 42-летний Константин Дзюба. Однако, по словам источников, уже летом Дзюба может покинуть свой пост. Одной из причин источники называют совсем небольшое количество качественных трансферов (по сути, явно удачным кейсом можно назвать трансфер Даку). Кроме того, Дзюба близок с Рашидом Рахимовым, с которым в клубе хотели бы порвать всю связь.

Среди кандидатов на эту должность – бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов и сын член правления «ФК «Рубин» Дмитрия Самаренкина – 26-летний Константин Самаренкин. При этом рассматриваются и другие кандидатуры», – написал телеграм-канал «Мутко против».