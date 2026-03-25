У Абаскаля катастрофический процент побед после ухода из «Спартака»

Источник обратил внимание на неудачи Гильермо Абаскаля после ухода из «Спартака» два года назад.

«В июне 2024 года он был назначен главным тренером «Гранады», выступающий в Сегунде. Уже в сентябре Абаскаль был отправлен в отставку и пробыл без работы до мая 2025 года, когда возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

Под его руководством в 32 матчах команда одержала 10 побед, потерпела 19 поражений и 3 раза сыграла вничью. 24 марта испанец был уволен.

Процент выигранных матчей в последних двух клубах у Абаскаля – 16,67% и 28,13%», – написал телеграм-канал «Ложа прессы».