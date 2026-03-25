У Абаскаля катастрофический процент побед после ухода из «Спартака»

Источник обратил внимание на неудачи Гильермо Абаскаля после ухода из «Спартака» два года назад.
«В июне 2024 года он был назначен главным тренером «Гранады», выступающий в Сегунде. Уже в сентябре Абаскаль был отправлен в отставку и пробыл без работы до мая 2025 года, когда возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».
Под его руководством в 32 матчах команда одержала 10 побед, потерпела 19 поражений и 3 раза сыграла вничью. 24 марта испанец был уволен.
Процент выигранных матчей в последних двух клубах у Абаскаля – 16,67% и 28,13%», – написал телеграм-канал «Ложа прессы».
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
- Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с 30 мая 2025 года. Накануне испанца уволили.
- Сейчас клуб занимает 12-е место в Клаусуре в чемпионате Мексики, с 11 очками после 12 туров.
- «Спартак» сейчас занимает в чемпионате России шестое место.
Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»