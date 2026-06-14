Раскрыто имя одного из помощников Моуринью в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира займет должность ассистента главного тренера мадридцев Жозе Моуринью в «Реале».
Для экс-игрока это будет первый опыт тренерской работы.
Моуринью хотел видеть в своем штабе помощника, который стал бы связующим звеном между командой и тренерским штабом. Ранее сообщалось, что португалец хотел пригласить бывшего защитника «Мадрида» Пепе.
- 39-летний Хедира выступал за «Реал» с 2010 по 2015 год.
- Он завершил игровую карьеру в 2021 году.
Источник: The Athletic