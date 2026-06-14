Раскрыто имя одного из помощников Моуринью в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира займет должность ассистента главного тренера мадридцев Жозе Моуринью в «Реале».

Для экс-игрока это будет первый опыт тренерской работы.

Моуринью хотел видеть в своем штабе помощника, который стал бы связующим звеном между командой и тренерским штабом. Ранее сообщалось, что португалец хотел пригласить бывшего защитника «Мадрида» Пепе.