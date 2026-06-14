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Раскрыто имя одного из помощников Моуринью в «Реале»

Вчера, 22:34

Бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира займет должность ассистента главного тренера мадридцев Жозе Моуринью в «Реале».

Для экс-игрока это будет первый опыт тренерской работы.

Моуринью хотел видеть в своем штабе помощника, который стал бы связующим звеном между командой и тренерским штабом. Ранее сообщалось, что португалец хотел пригласить бывшего защитника «Мадрида» Пепе.

  • 39-летний Хедира выступал за «Реал» с 2010 по 2015 год.
  • Он завершил игровую карьеру в 2021 году.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Хедира Сами Моуринью Жозе
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