Главный тренер сборной Гаити Себастьян Минье – уникальный участник чемпионата мира-2026. Он ни разу не был в стране, которую представляет.

«Минье возглавляет национальную команду уже два года, но до сих ни разу не был в стране.

Дело в том, что сейчас в Гаити крайне напряжeнная обстановка. Правительство в стране практически отсутствует, парламент распущен ещe в 2020 году, а большую часть государства контролируют вооружeнные банды.

Данные ООН ужасают: 5,7 млн человек голодают, 1,5 млн бежали из своих домов, 1600 школ были закрыты. За 2025 год было зафиксировано 8100 убийств.

В такой обстановке невозможно принимать домашние матчи, туда просто не летают самолeты. Вместо этого Гаити играет на Арубе, Барбадосе и Кюрасао.

Но даже в таких условиях в стране есть футбол и функционирует федерация. Минье решает свои дела удалeнно и даже вызвал на мундиаль одного футболиста из местной лиги. Им стал 21-летний опорник Вуденски Пьерр, который является самым молодым футболистом в команде. Пьерр еле получил визу в США, ведь гаитяне в Америке гости нежелательные. Именно поэтому из страны не приедет ни одного болельщика. Но в Штатах есть немаленькая гаитянская диаспора, которая будет поддерживать команду.

Остальные гаитяне играют по всему миру. Есть даже игрок из пятого немецкого дивизиона. Плюс Минье плодотворно поработал и усилил команду легионерами с гаитянскими корнями. Из них выделяются Жан-Рикнер Беллегард («Вулверхэмптон»), Жозуэ Казимир («Осер»), а также Ханес Делькруа из «Лугано», на счету которого есть даже один матч за сборную Бельгии.

Но главной звездой этой компании станет знакомый русскоязычным болельщикам Вильсон Изидор из «Сандерленда». Бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» в марте этого года решил выступать за «гренадеров» и уже дважды успел отличиться забитыми мячами», – написал телеграм-канал «Звуки Пукки».