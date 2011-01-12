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    Насименту де Араужо Леонардо - статистика

    Тренер
    Имя Насименту де Араужо
    Фамилия Леонардо
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 5 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интер 5 3 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.01.2011 Интер 3 : 2 Дженоа
    26.01.2011 Наполи 0(4) : 0(5) Интер
    19.04.2011 Рома 0 : 1 Интер
    11.05.2011 Интер 1 : 1 Рома
    29.05.2011 Интер 3 : 1 Палермо
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