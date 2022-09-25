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Насименту де Араужо Леонардо
Новости
Насименту де Араужо Леонардо - новости
Бразилия
5 сентября 1969 (57)
Тренер
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Новости
Мальдини рассказал, у кого учился менеджерскому делу
2022.09.25 15:36
«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)
2022.05.22 09:16
5
Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок в мире. Хотим, чтобы он был в «ПСЖ»
2022.04.24 12:17
Леонардо: «Хочу и дальше работать в «ПСЖ», несмотря на допущенные ошибки»
2022.04.24 10:35
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аль-Хелайфи и Леонардо из-за их поведения после матча с «Реалом»
2022.03.10 21:24
Леонардо – о вылете от «Реала»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»
2022.03.10 10:48
Леонардо – о смене тренера «ПСЖ»: «Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще»
2022.03.03 11:59
Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»
2022.03.03 10:58
1
Леонардо – о продлении контракта с Мбаппе: «Шансы есть»
2022.03.03 08:58
«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер
2022.02.21 17:59
Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер
2022.02.03 17:32
2
Леонардо: «Маркиньос навсегда останется в «ПСЖ»
2021.12.17 09:34
Леонардо: «Намерены продлить контракт с Мбаппе. Он идеальная жемчужина для «ПСЖ»
2021.10.09 22:48
1
Леонардо: «ПСЖ» не тратит больше, чем другие клубы»
2021.10.09 20:41
Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»
2021.08.25 22:36
19
Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»
2021.08.25 16:59
26
Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков
2021.08.18 16:59
3
Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»
2020.12.06 11:48
«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией
2020.11.10 17:25
6
ESPN: Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке
2020.10.24 13:23
1
Спортдиректор «ПСЖ» – о поражении от «Марселя»: «Если бы это был бокс, мы бы выиграли»
2020.09.14 01:46
3
France Football: Тухель попросил руководство «ПСЖ» купить Алабу
2020.08.05 13:23
Аллегри контактировал с Леонардо по поводу работы в «ПСЖ»
2020.05.25 16:26
«ПСЖ» может купить Умтити на замену Силве
2020.05.03 22:51
AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты
2020.04.29 12:46
6
«ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов
2020.04.20 14:36
Foot Mercato: «ПСЖ» хочет сменить Тухеля на Аллегри
2020.03.21 14:53
Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком
2020.02.10 11:34
1
Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»
2020.01.20 09:20
2
Директор «ПСЖ» Леонардо: «Мбаппе 100 процентов останется у нас»
2019.11.27 20:38
2
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