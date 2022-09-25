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Насименту де Араужо Леонардо
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
2
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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Насименту де Араужо Леонардо - новости
Тренер
Имя
Насименту де Араужо
Фамилия
Леонардо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 сентября 1969
Статистика
Новости
25 сентября 2022
15:36
Мальдини рассказал, у кого учился менеджерскому делу
22 мая 2022
09:16
«ПСЖ» уволит Почеттино и Леонардо в ближайшие часы (Николо Скира)
5
24 апреля 2022
12:17
Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок в мире. Хотим, чтобы он был в «ПСЖ»
10:35
Леонардо: «Хочу и дальше работать в «ПСЖ», несмотря на допущенные ошибки»
10 марта 2022
21:24
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аль-Хелайфи и Леонардо из-за их поведения после матча с «Реалом»
10:48
Леонардо – о вылете от «Реала»: «В перерыве «ПСЖ» был уверен, что пройдет дальше и сможет выиграть ЛЧ»
1
3 марта 2022
11:59
Леонардо – о смене тренера «ПСЖ»: «Мы никогда не связывались ни с Зиданом, ни с кем-либо еще»
10:58
Леонардо – о Рамосе в «ПСЖ»: «Не боюсь ответственности за ошибки, которые допускаю»
2
08:58
Леонардо – о продлении контракта с Мбаппе: «Шансы есть»
21 февраля 2022
17:59
«ПСЖ» уволит Леонардо. Спортивным директором может стать 72-летний Венгер
3 февраля 2022
17:32
Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер
3
17 декабря 2021
09:34
Леонардо: «Маркиньос навсегда останется в «ПСЖ»
9 октября 2021
22:48
Леонардо: «Намерены продлить контракт с Мбаппе. Он идеальная жемчужина для «ПСЖ»
1
20:41
Леонардо: «ПСЖ» не тратит больше, чем другие клубы»
25 августа 2021
22:36
Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»
19
16:59
Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»
26
18 августа 2021
16:59
Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ». Леонардо также убеждал в этом новичков
3
6 декабря 2020
11:48
Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»
10 ноября 2020
17:25
«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контрактов с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией
6
24 октября 2020
13:23
ESPN: Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке
1
14 сентября 2020
01:46
Спортдиректор «ПСЖ» – о поражении от «Марселя»: «Если бы это был бокс, мы бы выиграли»
3
5 августа 2020
13:23
France Football: Тухель попросил руководство «ПСЖ» купить Алабу
25 мая 2020
16:26
Аллегри контактировал с Леонардо по поводу работы в «ПСЖ»
3 мая 2020
22:51
«ПСЖ» может купить Умтити на замену Силве
29 апреля 2020
12:46
AS: «ПСЖ» не смог договориться с игроками о понижении зарплаты
6
20 апреля 2020
14:36
«ПСЖ» заинтересовался Беннасером, «Милан» готов продать игрока минимум за 30 миллионов
21 марта 2020
14:53
Foot Mercato: «ПСЖ» хочет сменить Тухеля на Аллегри
10 февраля 2020
11:34
Леонардо: «Не понимаю, как можно называть Мбаппе испорченным ребeнком
1
20 января 2020
09:20
Леонардо: «Надеялись, что Кавани останется в «ПСЖ», но он сам попросил об уходе»
2
27 ноября 2019
20:38
Директор «ПСЖ» Леонардо: «Мбаппе 100 процентов останется у нас»
2
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