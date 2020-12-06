Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте. По мнению бразильца, игрок заинтересован в диалоге.

«Переговоры идут. Мы хотим вести диалог; Мбаппе, думаю, тоже. Нужно более четко понимать будущее. Спокойно разговариваем, все идет хорошо, делаем шаги вперед», – сказал Леонардо.