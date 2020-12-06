Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте. По мнению бразильца, игрок заинтересован в диалоге.
«Переговоры идут. Мы хотим вести диалог; Мбаппе, думаю, тоже. Нужно более четко понимать будущее. Спокойно разговариваем, все идет хорошо, делаем шаги вперед», – сказал Леонардо.
- Действующий контракт Мбаппе истекает в 2022 году.
- Мбаппе с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Франции.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).
Источник: Le Parisien