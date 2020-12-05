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    Леонардо: «Переговоры с Мбаппе о новом контракте идут хорошо»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте. По мнению бразильца, игрок заинтересован в диалоге.

    «Переговоры идут. Мы хотим вести диалог; Мбаппе, думаю, тоже. Нужно более четко понимать будущее. Спокойно разговариваем, все идет хорошо, делаем шаги вперед», – сказал Леонардо.

    • Действующий контракт Мбаппе истекает в 2022 году.
    • Мбаппе с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Франции.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le Parisien

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