Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался на тему возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

    «Я считаю, что это стратегия «Реала» – дождаться отказа с нашей стороны, чтобы сказать своим болельщикам: «Мы сделали все возможное, подождите еще год». «Реал» ведет себя так уже два года.

    Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы отдали «Монако» за Мбаппе», – сказал Леонардо.

    • Ранее сообщалось, что «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро.
    • «ПСЖ» купил форварда у «Монако» за 145+35 миллионов.

    Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L'Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:36
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Ловкий Бубен 22 минуты назад

      Хватит грабить испанский народ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Ловкий Бубен 23 минуты назад

      Это омерзительно, в то время как испанские бабушки голодают Реал хочет потратить 160 миллионов денег по праву принадлежащих испанским пенсионерам клубу ПсЖД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      Maxi_7 38 минут назад

      За год до окончания контракта можно предлагать любую сумму которая вздумается, а если нет....то вернемся к переговорам следующим летом ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      tarasofka 38 минут назад

      мля, зениту за азмуна дают 11 лямов, потому что 10 месяцев контракта осталось, никто 30 лямов не станет платить в такой ситуации. а эти дезеувы парижские ломят 200 за мбаппу. за те же 10 месяцев контракта. 160 лямов им, видите ли, мало.
      как гнома подписали - так съехали с катушек. стыдно за псжу и спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2832

      Питерский князь 44 минуты назад

      Пусть перейдет в следующем году, как свободный агент, вот и все!
      =)))
      Это, кстати та сумма, которую он стоит!
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14076

      Garrincha58 49 минут назад

      да он ваш мбапешка и этого не стоит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1273

      Psih86 49 минут назад

      У них денег нет Леонардо. Зачем ты гонишь на Реал.
      Сколько в Ренессансе одобрили, столько и предлагают!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      ну так через год Реал предложит иную сумму.
      ноль, например.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88797
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67361
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru