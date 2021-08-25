Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался на тему возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я считаю, что это стратегия «Реала» – дождаться отказа с нашей стороны, чтобы сказать своим болельщикам: «Мы сделали все возможное, подождите еще год». «Реал» ведет себя так уже два года.

Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы отдали «Монако» за Мбаппе», – сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро.

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