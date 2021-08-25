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  • Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»

Леонардо: «Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за Мбаппе»

25 августа 2021, 22:36
19

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался на тему возможного перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я считаю, что это стратегия «Реала» – дождаться отказа с нашей стороны, чтобы сказать своим болельщикам: «Мы сделали все возможное, подождите еще год». «Реал» ведет себя так уже два года.

Поведение «Реала» неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы отдали «Монако» за Мбаппе», – сказал Леонардо.

  • Ранее сообщалось, что «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро.
  • «ПСЖ» купил форварда у «Монако» за 145+35 миллионов.

Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе»

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Леонардо
Комментарии (19)
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сутулая собака и лисы
1629920461
ну так через год Реал предложит иную сумму. ноль, например.
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Garrincha58
1629921230
да он ваш мбапешка и этого не стоит
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Maxi_7
1629921888
За год до окончания контракта можно предлагать любую сумму которая вздумается, а если нет....то вернемся к переговорам следующим летом ;)
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Ловкий Бубен
1629922805
Это омерзительно, в то время как испанские бабушки голодают Реал хочет потратить 160 миллионов денег по праву принадлежащих испанским пенсионерам клубу ПсЖД
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Ловкий Бубен
1629922846
Хватит грабить испанский народ !
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dim29
1629924440
шейхи рамсят,письками мерятся,вот уж и правда потеха.
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Fusballer
1629953696
Поведение «ПСЖ» неуважительно. Нельзя просить такую сумму за Мбаппе
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АртурZaСМ
1629958792
Ясен пень она будет ниже, учитываю оставшийся год по контракту. А вы как хотели? чтобы Реал столько же сколько вы в своё время заплатили? Это вы пи.з.д.юки виноваты в том, что трансферный рынок взорвался, что трансферы стали оцениваться не десятками мультов, а сотнями...
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koli4ka
1629972093
скупой или платит дважды,или получает шиш с маком...
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Маленький
1629973337
Это неуважительно. Извенитесь!!!
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