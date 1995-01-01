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    Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что его клуб делал запрос по форварду Килиану Мбаппе. «ПСЖ», нынешний владелец игрока, дал ответ.

    «В «ПСЖ» ответили на запрос по Мбаппе и сделали это грубо», – сказал Перес.

    • По сведениям испанской газеты Marca, несколько лидеров «ПСЖ» считают безумием отказываться от 160-миллионного предложения по игроку, который через 130 дней фактически станет свободным агентом и сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

    GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

    Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

    Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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