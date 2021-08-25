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Перес: «ПСЖ» грубо ответил на запрос «Реала» по Мбаппе»

25 августа 2021, 20:36
8

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что его клуб делал запрос по форварду Килиану Мбаппе. «ПСЖ», нынешний владелец игрока, дал ответ.

«В «ПСЖ» ответили на запрос по Мбаппе и сделали это грубо», – сказал Перес.

  • По сведениям испанской газеты Marca, несколько лидеров «ПСЖ» считают безумием отказываться от 160-миллионного предложения по игроку, который через 130 дней фактически станет свободным агентом и сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.
  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (8)
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portero
1629914863
Типо ты вежливый, компромат на всех выкидываешь в СМИ постоянно , порой просто ради мести....
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Ганнибал Лектор
1629917773
Шейхи просто куражатся - деньги у них и без Переса есть
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BRO_football
1629919493
Безумие? Перес думает, что Реал единственный кандидат на Мбаппе? Может, ПСЖ уже другой клуб предложил куда большую сумму, поэтому Реал получил грубый ответ?
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Soccerdealer63
1629923664
Думаю, что: 1. Очевидно, что больше 160 лямов сегодня пассажирам катарского паровоза вряд ли кто за Мбаппе предложит...И, по их реакции, понятно, что... бабки их в принципе не интересуют))) 2. Реал предлагает Киллиану 150 лямов за 6 лет и , очевидно, безусловное лидерство в игровой модели команды на тот же период... Ясен пень - за эти годы парнишка наколотит кучу голов и завоюет кучу призов, включая персональные.... В ПСЖ Мбаппе не явный лидер при живом Неймаре и точно лидером не будет ближайшие пару лет с приходом второй живой легенды Месси.... Но по ЗП катарчане смогут легко перебить реального Переса и дать мятежному юнцу те же 150...на за пять лет, например))) И ПООБЕЩАТЬ ЛИДЕРСТВО РОВНО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, А ПОКА - "ПОТЕРПЕТЬ", поработать на дедушек))) К тому же, в нынешнем составе шансы ПСЖ на ЛЧ переоценить трудно! В общнм, думается, что и за 180-200 (если Реал окончательно сбрендит и решит тряхнуть мощной) Киллиана не отдадут...а до окончания контракта ему в Париже ТАКОЕ ПРЕДЛОЖАТ, что ...сердце красавицы дрогнет))))
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dim29
1629924032
тут тока время покажет ху из ху так сказать.
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zigbert
1629963837
Торопится Перес отсюда и такое его нервное состояние.
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