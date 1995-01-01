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    Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что французский клуб отпустит Килиана Мбаппе в «Реал», если получит достойное предложение.

    «Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем удерживать его.

    Мы сказали «нет» первому предложению «Реала», но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», – сказал Леонардо.

    • Сообщалось, что «ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

    Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      a.veselov 1 минуту назад

      Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ------- http://bit.do/divaxa

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      Рейтинг: +144

      russkiisergei 5 минут назад

      почему этот убогий псж, никто не накажет за ФФП

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      Рейтинг: +1328

      Maxi_7 49 минут назад

      Если Мбаппе уйдет уже этим летом, то весь эффект от монструозного состава ПСЖ, конечно, разом улетучится... потому что престарелый Месси и не первой свежести Неймар... такое себе... во всяком случае лучше, чем тогда в Барсе 6 лет назад, когда оба были на пике они точно играть не будут, так еще и гениального Суареса нет, который также был на вершине своей карьеры в тот момент... если они останутся вдвоем, то это будет лишь бледная тень тех лучших времен...

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      Рейтинг: +14065

      Garrincha58 > Maxi_7 36 минут назад

      но если туда перейдёт Левандовски то будет неплохо

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      Рейтинг: +1328

      Maxi_7 > Garrincha58 29 минут назад

      Я бы даже сказал, что это было бы супер для ПСЖ, вот только я не понимаю зачем Роберту идти во французский чемпионат, который по силе одно и то же, что Германия - чемпионат двора...
      Думаю, если он куда и перейдет, то это в Сити, тем более, учитывая заявление Кейна, они сейчас всеми силами будут пытаться договориться с Баварией...

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      Рейтинг: -605

      СуперПАВ9 > Maxi_7 10 минут назад

      Псж и без черепашки нинзя силен

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