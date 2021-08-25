Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что французский клуб отпустит Килиана Мбаппе в «Реал», если получит достойное предложение.

«Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем удерживать его.

Мы сказали «нет» первому предложению «Реала», но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», – сказал Леонардо.

Сообщалось, что «ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

«Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»