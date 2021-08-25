Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

25 августа 2021, 16:59
26

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что французский клуб отпустит Килиана Мбаппе в «Реал», если получит достойное предложение.

«Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем удерживать его.

Мы сказали «нет» первому предложению «Реала», но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», – сказал Леонардо.

  • Сообщалось, что «ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро.
  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Леонардо
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1629900818
Если Мбаппе уйдет уже этим летом, то весь эффект от монструозного состава ПСЖ, конечно, разом улетучится... потому что престарелый Месси и не первой свежести Неймар... такое себе... во всяком случае лучше, чем тогда в Барсе 6 лет назад, когда оба были на пике они точно играть не будут, так еще и гениального Суареса нет, который также был на вершине своей карьеры в тот момент... если они останутся вдвоем, то это будет лишь бледная тень тех лучших времен...
Ответить
a.veselov
1629903733
Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ------- http://bit.do/divaxa
Ответить
сутулая собака и лисы
1629911125
Реал - эй, ПСЖ, продайте Мбаппе за сотку лямов и пол банки балтики. ПСЖ - вы аухели? 200 лямов, тогда поговорим. Реал - эй, Мбаппе, не хочишь годик посидеть в ПСЖ, мы с тобой потом контракт подпишем и добавим сотку лямов и пол банки балтики. Мбаппе - а, окей, только если балтика вишнёвая. ПСЖ - стоп-стоп, хорошо, мы согласны на 100 и балтику. Реал - кхм... пол банки балтики. ПСЖ - вы издеваетесь?! Реал - Мбаппе, окей, будет тебе вишнёвая, так что, по рукам? СМИ: ПСЖ согласовал трансфер Мбаппе с Реалом за 100 лямов и четверть банки балтики.
Ответить
Лфшт
1629912611
И будет в этом Реале как второй Азар, жрать бургеры и думать что он "звезда"
Ответить
portero
1629914973
ПСЖ не может его удержать, ну никак не может... слово "небудет" здесь неприемлемо ...
Ответить
Psih86
1629919388
Реал никакой и нет смысла туда идти. Клуб в долгах, пол состава надо менять. В ПСЖ такой состав, доказывай свою состоятельность и будешь звездой. А в Реале можешь себя загрузить как многие крутые игроки. Молодой, зелёный, не понимает этого.
Ответить
Дедуктор
1629969401
Если Лёва перейдет в ПСЖ, это сразу сделает ПСЖ самым крутым клубом в мире. Фактически, сборная мира будет. Хотя, возможно, ПСЖ и без Лёвы готов стать самым крутым клубом. Помнится, в середине 90-х Марсель вдруг - "щёлк!" и стал непобедимым. Три игрока его сделали таким: Фёллер-Бокшич и Десайи. Почему бы парижанам не повторить этот фокус и не взять, играючи, ЛЧ? Состав то у них сейчас много круче собирается, чем у тогдашнего Марселя.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
3
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
3
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
26
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
21:53
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+