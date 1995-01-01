Леонардо: «Мбаппе хочет перейти в «Реал». «ПСЖ» не будет его удерживать»

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что французский клуб отпустит Килиана Мбаппе в «Реал», если получит достойное предложение.
«Мбаппе хочет перейти в «Реал», и мы не будем удерживать его.
Мы сказали «нет» первому предложению «Реала», но если наши условия будут выполнены, то посмотрим», – сказал Леонардо.
- Сообщалось, что «ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»