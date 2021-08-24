GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации El Chiringuito, мадридский клуб сделал первое официальное предложение о трансфере 22-летнего француза в размере 160 миллионов евро.

«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за эту сумму, сообщает GFFN. «Реал» в ближайшее время увеличит предложение по игроку.