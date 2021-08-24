GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
По информации El Chiringuito, мадридский клуб сделал первое официальное предложение о трансфере 22-летнего француза в размере 160 миллионов евро.
«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за эту сумму, сообщает GFFN. «Реал» в ближайшее время увеличит предложение по игроку.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
Источник: GFFN