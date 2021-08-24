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  • GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

24 августа 2021, 22:57
13

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

По информации El Chiringuito, мадридский клуб сделал первое официальное предложение о трансфере 22-летнего француза в размере 160 миллионов евро.

«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за эту сумму, сообщает GFFN. «Реал» в ближайшее время увеличит предложение по игроку.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

Источник: GFFN
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (13)
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Artemka444
1629835203
В итоге уйдет бесплатно
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Hektor 84
1629835294
Проверить парижскую помойку по ффп
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Alex Y
1629835405
Может рассчитывают на победу в ЛЧ и не хотят усиливать конкурентов))
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DOCTOR PENALTY
1629837463
Килиану, конечно, лучше уйти из этой разлагающей группировки.
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Ловкий Бубен
1629858450
Вот где грабёж пенсионеров, пока французские бабушки стонут от голода под продолжает грабить народ, а мог бы енти миллионы раздать пенсионерам. Вона как получается, а желтые жилеты опять молчат
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Derzkiy1
1629866143
Реал его клуб, где он будет играть до конца карьеры, нужно уже перейти
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nelez
1629886400
Ждать всего год и достанется бесплатно.
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Ловкий Бубен
1629899234
Прекратить грабёж арабских пенсионерок немедленно!!! Свободу жёлтым жилетам !!!
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