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    GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

    По информации El Chiringuito, мадридский клуб сделал первое официальное предложение о трансфере 22-летнего француза в размере 160 миллионов евро.

    «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе за эту сумму, сообщает GFFN. «Реал» в ближайшее время увеличит предложение по игроку.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21236

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Килиану, конечно, лучше уйти из этой разлагающей группировки.

      0
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      Рейтинг: +850

      Alex Y 37 минут назад

      Может рассчитывают на победу в ЛЧ и не хотят усиливать конкурентов))

      0
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      Рейтинг: +11453

      Hektor 84 39 минут назад

      Проверить парижскую помойку по ффп

      0
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      Рейтинг: +727

      Artemka444 40 минут назад

      В итоге уйдет бесплатно

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      Рейтинг: +1295

      Dr.Metal > Artemka444 40 минут назад

      Так точно

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