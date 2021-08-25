Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, обратился к «Реалу», который ведет переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

«Если вы согласны с ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом», – написал Аль-Тани.

«ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро. Ранее парижский клуб отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 27 голов в 31 матче.

«Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

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