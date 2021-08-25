Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

Брат владельца «ПСЖ» – «Реалу»: «Если согласны с ценой за Мбаппе, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом»

25 августа 2021, 14:36
13

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, обратился к «Реалу», который ведет переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

«Если вы согласны с ценой, свяжитесь с нами. Или заканчивайте сезон с гольфистом», – написал Аль-Тани.

«ПСЖ» отпустит 22-летнего форварда за 200 миллионов евро. Ранее парижский клуб отклонил предложение «Реала» в размере 160 миллионов.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • В прошлом сезоне Лиги 1 он забил 27 голов в 31 матче.
  • «Реал» уже договорился о контракте с форвардом на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

Источник: твиттер Хамада бин Халифа Аль-Тани
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Бэйл Гарет Мбаппе Килиан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1629891849
На месте представителей Реала ответил бы что-то вроде: "Мы подождем еще год, надеемся хоть с таким составом вы наконец выиграете Лигу 1"))
Ответить
aaaaahhhh
1629892628
нашли великого футболиста, кроме как бегать ни чего интересного.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1629893309
Грубовато выражаетесь, ваше светлейшество. *****!
Ответить
OBOLEV
1629894247
Надеюсь может немного разозлит Бейла и он напоследок хлопнет дверью!
Ответить
erem_a
1629902618
Гольфист же вроде в Крылья Советов перешел?
Ответить
a.veselov
1629903773
Гоpячиe дeвKи xотят oбщeния и сeKcа, нe yпyсти cвoй шaнc]]]----- https://urlz.fr/gjE2
Ответить
Derzkiy1
1629911393
На футболках за 2-3 дня окупят
Ответить
ItalianFootball
1629961674
А этот "БРАТ" он должность может какую занимает ? он вообще брат или братюня там ? чего он лезет ?
Ответить
Soccerdealer63
1629972305
А Вы, милейший шейх, не беспокойтесь: Реал и с "гольфистом" прекрасно закончит этот сезон и начнёт новый))) И гольфист, кстати, и Бензема, когда захотят, могут создать проблемы любому клубу в мире, включая ваш катарский карван-сарай))) А ещё Вам посоветую быть повежливее... Хотя бы до той поры, пока фамилии так называемых "спортсменов" из Вашей страны (гольфистов ли, футболистов ли...) не станут широко известны, хотя бы, в пределах вторых-третьих европейских лиг! Пока Восток нам дал одного Салаха...Да и тот из Египта, где надо, как говорится, батонами шевелить, чтобы пробиться. А что сделали Вы лично своим телом и/или мозгами, заметного в мире или полезного в мире, кроме того, что... УРОДИЛИСЬ В ДЕНЕЖНОМ ХРАНИЛИЩЕ? )))
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
3
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
26
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Малаги» раскритиковал судей после 0:4: «Зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
21:53
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
19:57
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
Вчера, 12:43
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Вчера, 11:32
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
ВидеоМоуринью в шутку пригрозил журналисту: «Берегитесь!»
25 августа
1
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+