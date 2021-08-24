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    Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

    Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, опубликовал фото, на котором нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.

    «Может быть?» – подписал фотографию Аль-Тани.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается заменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Хамада бин Халифа Аль-Тани

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    Сегодня, 23:14
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +850

      Alex Y 4 минуты назад

      Он в МС собрался отстаньте от него)

      0
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      Рейтинг: +143

      Soccerdealer63 13 минут назад

      Фотожаба?
      Если фото подлинное, то это - жаба на фото)))
      Для Ювентуса, в частности)))
      И ... что-то Месси не выглядит счастливым....))

      0
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      Рейтинг: +1202

      Хейтер Аларм 15 минут назад

      было б топ

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