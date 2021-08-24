Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

24 августа 2021, 23:14
7

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, опубликовал фото, на котором нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.

«Может быть?» – подписал фотографию Аль-Тани.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается заменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
  • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
  • Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Хамада бин Халифа Аль-Тани
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хейтер Аларм
1629836710
было б топ
Ответить
Soccerdealer63
1629836813
Фотожаба? Если фото подлинное, то это - жаба на фото))) Для Ювентуса, в частности))) И ... что-то Месси не выглядит счастливым....))
Ответить
Alex Y
1629837355
Он в МС собрался отстаньте от него)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1629837690
Месси даже на монтаже уже недовольный, а что будет если вот так вот рядом выйдут на поле... Так-что быть не может.
Ответить
сутулая собака и лисы
1629843370
Месси поставили на табуретку?
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
2
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
Вчера, 12:19
6
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
Вчера, 10:29
2
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
Вчера, 00:59
1
Сафонов с юмором прокомментировал курьез на разминке
Вчера, 00:40
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
28 августа
8
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
28 августа
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
28 августа
1
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
28 августа
12
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
28 августа
1
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Сычев назвал отличия европейского футбола от российского
26 августа
Сычев – о старте карьеры во Франции: «Для меня это была дикость»
25 августа
2
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
Сафонов высказался о потере очков «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
24 августа
Головин провел первый матч в своем 9-м сезоне в «Монако», с которым не выигрывал трофеев
24 августа
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить в 1-м туре
23 августа
17
Литвинов рассказал, чем «Спартак» похож на «ПСЖ»
23 августа
3
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
Клубы из Франции могут перехватить потенциального новичка «Балтики»
22 августа
2
Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин
22 августа
5
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
21 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+