Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

Он в МС собрался отстаньте от него)
Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, опубликовал фото, на котором нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.
«Может быть?» – подписал фотографию Аль-Тани.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается заменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.
Quizás ?Maybe ?Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021