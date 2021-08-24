Брат владельца «ПСЖ» – о фото Роналду в футболке клуба: «Может быть?»

Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» шейха Тамиму бин Хамаду Аль-Тани, опубликовал фото, на котором нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду одеты в форму парижского клуба.

«Может быть?» – подписал фотографию Аль-Тани.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается заменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.