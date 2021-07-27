Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты

«Ювентус» отказался продлевать контракт с нападающим Криштиану Роналду.
По информации Sky Sports, туринский клуб не станет продлевать контракт с 36-летним португальцем из-за его высокой зарплаты – 31 миллион евро в год.
При этом, Роналду останется в клубе этим летом. Его соглашение с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- В прошлом сезоне Серии А он забил 29 голов в 33 матчах.
Источник: Sky Sports