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    Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты

    «Ювентус» отказался продлевать контракт с нападающим Криштиану Роналду.

    По информации Sky Sports, туринский клуб не станет продлевать контракт с 36-летним португальцем из-за его высокой зарплаты – 31 миллион евро в год.

    При этом, Роналду останется в клубе этим летом. Его соглашение с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • В прошлом сезоне Серии А он забил 29 голов в 33 матчах.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8481

      житель СПб 30 минут назад

      Все когда-то заканчивается... Думаю, в следующем году он свои претензии уменьшит...

      0
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      Рейтинг: +7306

      Cleaner > житель СПб 14 минут назад

      У Роналду столько денег и славы, что, возможно, это его последний год в футболе. Пора на заслуженную пенсию. Уходить тоже нужно вовремя и красиво.

      0
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      Рейтинг: +4873

      Гавроша 1 час назад

      Загубил ювентус!!!

      0
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      Рейтинг: +15642

      JTherry 1 час назад

      Криш уйдет из Юве свободным агентом..!) вопрос только куда - в МЮ, ПСЖ, МС, кто "потянет" его зарплату...?

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      Рейтинг: +1839

      ItalianFootball > JTherry 51 минуту назад

      После пандемии и в 37 лет ему уже никто не даст столько. В принципе мир одумался и начал урезать расходку на зп, даже Барса с Месси тянет.

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      Рейтинг: +15642

      JTherry > ItalianFootball 41 минуту назад

      Кришу и самому не мешает пересмотреть свои запросы, не мальчик уже, да и миллиардер давно... Барса давно в долгах, как в шелках, потому и распродает свои активы в виде игроков... поэтому пассаж "даже Барса" не вполне приемлем и понятен...

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