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  • Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты

Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты

27 июля 2021, 08:38
8

«Ювентус» отказался продлевать контракт с нападающим Криштиану Роналду.

По информации Sky Sports, туринский клуб не станет продлевать контракт с 36-летним португальцем из-за его высокой зарплаты – 31 миллион евро в год.

При этом, Роналду останется в клубе этим летом. Его соглашение с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
  • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
  • В прошлом сезоне Серии А он забил 29 голов в 33 матчах.

Источник: Sky Sports
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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JTherry
1627368140
Криш уйдет из Юве свободным агентом..!) вопрос только куда - в МЮ, ПСЖ, МС, кто "потянет" его зарплату...?
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житель СПб
1627370048
Все когда-то заканчивается... Думаю, в следующем году он свои претензии уменьшит...
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valiknavashinsky
1627376245
Если только шейхи из ПСЖ на годок,другой прикупят.Есть еще вторая сторона вопроса:"Где хочет сам Роналду играть???"
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zigbert
1627391085
А кто даст Роналду такую зарплату? Ему самому придется снизить аппетит.
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