ESPN: Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель считает, что его команда недостаточно усилилась во время последнего трансферного окна.
По информации ESPN, немецкий специалист просил подписать нападающего Луиса Суареса и защитника Антонио Рюдигера.
Оба трансфера заблокировал спортивный директор парижского клуба Леонардо. В итоге уругваец перешел из «Барселоны» в «Атлетико», а немец остался в «Челси».
- «ПСЖ» набрал 15 очков в семи турах Лиги 1 и идет на втором месте в турнирной таблице.
- В Лиге чемпионов команда стартовала с домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Источник: ESPN