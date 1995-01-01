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    France Football: Тухель попросил руководство «ПСЖ» купить Алабу

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель определился с заменой ушедшему защитнику Тиаго Силве.

    По информации France Football, немец хочет видеть в команде защитника «Баварии» Давида Алабу. Специалист уже попросил спортивного директора «ПСЖ» Леонардо заняться трансфером австрийца.

    В начале июля сообщалось, что «Бавария» не может договориться с Алабой контракте. Сам игрок предпочел бы продолжить карьеру в Примере, где им интересуются «Реал» и «Барселона».

    • Алаба выступает за «Баварию» с 2009 года.
    • Его рыночная стоимость 65 миллионов евро.

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    Источник: France Football

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