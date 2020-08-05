France Football: Тухель попросил руководство «ПСЖ» купить Алабу

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель определился с заменой ушедшему защитнику Тиаго Силве.

По информации France Football, немец хочет видеть в команде защитника «Баварии» Давида Алабу. Специалист уже попросил спортивного директора «ПСЖ» Леонардо заняться трансфером австрийца.

В начале июля сообщалось, что «Бавария» не может договориться с Алабой контракте. Сам игрок предпочел бы продолжить карьеру в Примере, где им интересуются «Реал» и «Барселона».